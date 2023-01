W stanie Iowa zmarła 115-letnia Bessie Hendricks. W chwili śmierci była najstarszą mieszkanką USA - informuje CNN.

O śmierci kobiety poinformował lokalny dom pogrzebowy. Hendricks zmarła 3 stycznia w wieku 115 lat w Lake City w stanie Iowa.

Bessie Hendricks (z domu Bessie Loren) urodziła się 7 listopada 1907 roku niedaleko Auburn w stanie Iowa. Według Gerontology Research Group (amerykańska organizacja naukowo-badawcza) w chwili śmierci była najstarszą mieszkanką Stanów Zjednoczonych.

Pracowała jako nauczycielka, zanim poślubiła Paula Hendricksa w 1930 roku. Mąż Bessie zmarł w 1995 roku - po 65 latach małżeństwa - podaje CNN.

Hendricks mieszkała we własnym domu do 102. roku życia. Następnie przeniosła się do ośrodka dla seniorów i mieszkała tam aż do śmierci.