Zanim zamkniesz drzwi i ruszysz w świat, sprawdź, czy te domowe urządzenia zostały odłączone od prądu. Eksperci nie mają wątpliwości: ten prosty nawyk może uratować Twój dom przed pożarem oraz zapewnić bezpieczeństwo bliskim

Trzy urządzenia, które powinieneś wyłączyć przed wyjściem z domu / Shutterstock

Ryzyko czai się w kuchni - niepozorne urządzenia, wielkie zagrożenie

Dom to miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie. Jednak codzienna rutyna i pośpiech sprawiają, że nie zawsze pamiętamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Specjaliści od urządzeń elektrycznych alarmują: nawet jeśli wyłączysz sprzęt przyciskiem, może on nadal pobierać prąd i stanowić źródło niebezpieczeństwa. Najwięcej pożarów domowych zaczyna się w kuchni, a winowajcami bywają sprzęty, które każdy z nas posiada.

Na liście ekspertów znalazły się trzy urządzenia, które należy bezwzględnie odłączać od prądu przed wyjściem z domu:

Elektryczne ekspresy do kawy - element grzewczy może magazynować ciepło, co w połączeniu z pozostawieniem sprzętu bez nadzoru może prowadzić do przegrzania i zwarcia.

- element grzewczy może magazynować ciepło, co w połączeniu z pozostawieniem sprzętu bez nadzoru może prowadzić do przegrzania i zwarcia. Tostery i czajniki elektryczne - resztki wody czy okruchy chleba potrafią wywołać zwarcie nawet wtedy, gdy urządzenie wydaje się wyłączone.

- resztki wody czy okruchy chleba potrafią wywołać zwarcie nawet wtedy, gdy urządzenie wydaje się wyłączone. Żelazka - pozostawione podłączone do sieci, nawet po zakończeniu prasowania, są potencjalnym źródłem pożaru.

"Cichy złodziej" energii - zużycie fantomowe i jego konsekwencje

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że urządzenia pozostawione w trybie czuwania wciąż pobierają energię. To tzw. "zużycie fantomowe", które nie tylko podnosi rachunki za prąd, ale również zwiększa ryzyko przegrzania kabli i elementów wewnętrznych. Wystarczy niewielka iskra, by doszło do tragedii.

Eksperci radzą, by regularnie sprawdzać stan przewodów i gniazdek - zużyte lub uszkodzone elementy znacznie podnoszą prawdopodobieństwo wypadku. Używanie przedłużaczy z wyłącznikiem pozwala jednym ruchem odciąć prąd kilku urządzeniom naraz, co jest szczególnie wygodne w kuchni lub pralni.

Proste nawyki, które ratują życie

Dbając o bezpieczeństwo domowników, warto wyrobić sobie kilka podstawowych nawyków. Specjaliści podkreślają, że odłączanie urządzeń od sieci powinno być obowiązkiem, a nie wyborem. Kluczowe kroki:

Regularnie kontroluj stan gniazdek i kabli.

Unikaj podłączania kilku urządzeń do jednego gniazdka - przeciążenie instalacji to częsta przyczyna pożarów.

Przed każdym wyjściem z domu wyłączaj ekspres do kawy, toster, czajnik oraz żelazko.

To nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także przedłuża żywotność Twoich urządzeń i pozwala oszczędzać energię.