Myszołowiec towarzyski Lucek będzie płoszył mewy, które rozpanoszyły się na osiedlu Stegny Południe w Warszawie. Ptak zapoznał się z miejscem swojej pracy. Lucek ma już osiągnięcia w swojej "branży" - wcześniej z sukcesem przepłoszył gołębie w legionowskim parku kieszonkowym.

Kolonie mew na warszawskim osiedlu

Osiedle Stegny Południe poinformowało w mediach społecznościowych, że rozpoczyna się walka z koloniami mew, które opanowały okolicę. Dotyczy to głównie budynków przy ulicy Św. Bonifacego i Egejskiej.

Mieszkańcy skarżyli się na ptaki, które uprzykrzały im życie. Na ratunek przybył zatem drapieżnik Lucek wraz z pierzastymi kompanami. Jak przekazało osiedle, ptaki nie będą polować na mewy, wystarczy sama ich obecność.

Sezon na budowę gniazd u mew jeszcze się nie zaczął, mogą one zatem przenieść się bezpiecznie w inne miejsce. Drapieżnik będzie pracował na osiedlu do czerwca.

Bogate doświadczenie Lucka

To nie pierwsza praca Lucka dla mieszkańców. W ubiegłym roku został "zatrudniony" przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" by walczyć z plagą gołębi w parku kieszonkowym. Akcja zakończyła się sukcesem.

Lucek to myszołowiec towarzyski, znany również jako jastrząb Harri. Ten amerykański gatunek świetnie sprawdza się w sokolnictwie na całym świecie. Jest chyba najbardziej popularnym gatunkiem z rodziny jastrzębiowatych, bo są to ptaki, które bardzo chętnie współpracują z człowiekiem i bardzo łatwo adaptują się do nietypowych miejsc i sytuacji. Bardzo szybko się oswajają np. z samochodami czy psami i innymi ludźmi - opowiadała wtedy sokolniczka Katarzyna Załoga.

Ptaki te mogą pracować też w budynkach, gdyż dla nich naturalne jest chodzenie np. po belkach.

Wyjątkowy gatunek wśród ptaków drapieżnych

Myszołowce tworzą stada rodzinne liczące do siedmiu osobników, co jest ewenementem wśród ptaków drapieżnych. Młode mogą przebywać w obrębie stada do trzech lat.

Oprócz polowań, podczas których członkowie stada ściśle ze sobą współpracują, zaobserwowano u tych ptaków pomoc młodszych osobników w odchowie piskląt.