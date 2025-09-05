Tegoroczne wakacje na zakopiance zapiszą się w historii ruchu drogowego – przez tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym przejechało ponad 2,1 miliona pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała letni sezon, wskazując na rekordowe natężenie ruchu oraz znaczenie tunelu dla podróżnych zmierzających w stronę polskich Tatr.

Tegoroczne wakacje na zakopiance zapiszą się w historii ruchu drogowego / Fot. Pawel Murzyn / East News

Zakopianka od lat jest jedną z najbardziej uczęszczanych tras w Polsce, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. To właśnie przez nią każdego roku ciągną tłumy turystów spragnionych górskich wędrówek i wypoczynku w sercu Podhala. Tegoroczne lato przyniosło jednak prawdziwy rekord - tylko w lipcu i sierpniu tunelem pod Luboniem Małym przejechało ponad 2,1 miliona pojazdów. To liczba, która robi wrażenie zarówno na drogowcach, jak i na samych kierowcach.

Według danych GDDKiA, średnio przez tunel przejeżdżało w tym czasie aż 34,3 tysiąca aut dziennie. To wzrost o ponad 40 procent w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku, kiedy średnie dobowe natężenie ruchu wynosiło niespełna 24,5 tysiąca pojazdów.

Sierpniowe rekordy i kulminacja ruchu

Prawdziwy szczyt ruchu przypadł na pierwszą połowę sierpnia. 10 sierpnia padł historyczny rekord - tunelem przejechało wtedy aż 53 131 samochodów w ciągu doby. To wynik, który pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ta trasa wśród osób planujących wakacyjny wyjazd w góry. Co więcej, w długi weekend 15-17 sierpnia natężenie ruchu dwukrotnie przekroczyło granicę 50 tysięcy pojazdów na dobę.

Tunel pod Luboniem Małym - kluczowy element nowoczesnej zakopianki

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym to najdłuższy tunel drogowy w Małopolsce, mający 2058 metrów długości. Został oddany do użytku 12 listopada 2022 roku. Ułatwiło to przejazd na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój. To właśnie ten fragment drogi ekspresowej S7 jest kluczowym elementem trasy prowadzącej do Zakopanego, a także ważnym ogniwem komunikacyjnym dla całej południowej Polski.