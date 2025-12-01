Southwest Airlines, znana z liberalnego podejścia do wyboru miejsc oraz bezpłatnego przewozu bagażu, ogłasza kolejną rewolucję w polityce obsługi pasażerów. Od 27 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady dotyczące rezerwacji dodatkowych miejsc dla osób, które nie mieszczą się między podłokietnikami standardowego fotela.

Southwest Airlines zmienia zasady: od 27 stycznia 2026 r. miejsca będą przypisywane, a dodatkowe miejsce dla osób o większych rozmiarach trzeba kupić przy rezerwacji.

Darmowy bagaż znika, a za więcej miejsca na nogi i nocne loty pojawią się nowe opłaty - linia dostosowuje się do rynku i presji inwestorów.

Brak wykupionego dodatkowego miejsca przy rezerwacji może skutkować koniecznością dopłaty na lotnisku lub przebookowaniem na inny lot.

Amerykański przewoźnik Southwest Airlines od lat budował swoją markę na przyjaznym podejściu do pasażerów. Pozwalał na swobodny wybór miejsc po wejściu na pokład i oferował darmowy bagaż, co czyniło go ulubieńcem wielu podróżnych, zwłaszcza tych ceniących wygodę i elastyczność. Jednak od 27 stycznia 2026 roku linia wprowadza istotne zmiany - zarówno w sposobie przypisywania miejsc, jak i w polityce dotyczącej pasażerów o większych rozmiarach.

Dotychczas osoby, które nie mieściły się komfortowo na jednym siedzeniu, mogły poprosić o dodatkowe miejsce bezpośrednio na lotnisku lub zakupić je z wyprzedzeniem, z możliwością uzyskania zwrotu kosztów. Nowe regulacje nakładają jednak obowiązek wcześniejszego wykupienia drugiego miejsca podczas rezerwacji biletu. Zwrot pieniędzy nadal będzie możliwy, ale tylko w określonych sytuacjach - jeśli lot nie będzie w pełni zarezerwowany, a oba miejsca zostaną opłacone w tej samej klasie rezerwacyjnej.

Koniec swobody? Jakie są szczegóły nowych zasad?

Southwest Airlines tłumaczy zmiany przygotowaniami do systemu rezerwacji miejsc, który zacznie obowiązywać od 2026 roku. "Aby zapewnić miejsce, informujemy klientów, którzy wcześniej korzystali z polityki dodatkowego miejsca, że powinni je zakupić podczas rezerwacji" - czytamy w oficjalnym komunikacie przewoźnika.

Jeśli pasażer o większych rozmiarach nie wykupi dodatkowego miejsca przy rezerwacji, będzie musiał zrobić to na lotnisku. W przypadku, gdy samolot będzie w pełni zarezerwowany, taka osoba zostanie przebookowana na inny lot. Co więcej, wniosek o zwrot pieniędzy za zakup drugiego miejsca należy złożyć w ciągu 90 dni od daty lotu - w przeciwnym razie pieniądze przepadają.

Kontekst zmian - presja inwestorów i pogoń za zyskiem

Southwest Airlines od dłuższego czasu zmaga się z presją ze strony inwestorów, którzy oczekują zwiększenia przychodów i poprawy wyników finansowych. W ostatnich miesiącach przewoźnik ogłosił także wprowadzenie opłat za więcej miejsca na nogi oraz zapowiedział uruchomienie lotów nocnych. Wycofanie się z bezpłatnego przewozu bagażu, które weszło w życie w maju 2025 roku, to kolejny sygnał, że Southwest zmienia swoją strategię i stara się dostosować do realiów rynku.

Co dalej z tożsamością Southwest Airlines?

Dla wielu klientów Southwest Airlines zmiany te oznaczają koniec pewnej epoki. Linia, która przez dekady wyróżniała się elastycznością i przyjaznym podejściem do pasażerów, coraz bardziej upodabnia się do konkurencji. Czy nowe zasady pozwolą przewoźnikowi przetrwać na trudnym rynku, czy też zniechęcą lojalnych klientów? Jedno jest pewne - nadchodzące miesiące będą kluczowe dla przyszłości tej ikonicznej amerykańskiej linii lotniczej.