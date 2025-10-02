Psy towarzyszą ludziom na całym świecie, a ich liczba stale rośnie. W Europie mieszka aż 90 milionów domowych pupili, a niektóre kraje wyróżniają się szczególną miłością do czworonogów. Co napędza ten trend i jakie znaczenie mają psy w życiu Europejczyków? Sprawdzamy najnowsze dane i przyglądamy się, gdzie psy są najbardziej popularne.

Gdzie w Unii Europejskiej psy są najpopularniejsze? Oto kraje, które kochają czworonogi najbardziej / Shutterstock

Psy na świecie - liczby, które robią wrażenie

Na całym świecie żyje obecnie około 500 milionów psów domowych. Najwięcej z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych - aż 90 milionów. Kolejne miejsca zajmują Brazylia (55 milionów) oraz Chiny (54 miliony). Europa, choć jest kontynentem, gdzie koty cieszą się jeszcze większą popularnością, również może pochwalić się imponującą liczbą 90 milionów psów. Najnowsze dane podaje portal Euronews.

Europa - psy czy koty?

W Europie to właśnie koty są najczęściej wybieranymi zwierzętami domowymi - ich populacja sięga 108 milionów. Psy jednak wyraźnie dominują nad innymi pupilami, takimi jak ptaki ozdobne (48 milionów), małe ssaki (25 milionów), ryby (18 milionów) czy gady (11 milionów). Szacuje się, że w Europie aż 139 milionów gospodarstw domowych posiada zwierzę domowe.

Te kraje w Europie kochają psy najbardziej! Zobacz, gdzie mieszka najwięcej czworonogów / Shutterstock

Gdzie w UE mieszka najwięcej psów?

Wśród krajów Unii Europejskiej najwięcej psów mieszka w Niemczech - aż 10,6 miliona. Kolejne miejsca zajmują Hiszpania (9,3 miliona), Włochy (8,8 miliona), Polska (8,1 miliona), Francja (7,6 miliona) oraz Rumunia (4,2 miliona). Te liczby pokazują, że psy są nieodłącznym elementem życia milionów Europejczyków.

Najwięcej psów na mieszkańca - zaskakujący liderzy

Jeśli spojrzymy na liczbę psów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, liderem okazują się Węgry, gdzie na 100 osób przypada aż 29 psów. Tuż za nimi plasuje się Portugalia (27 psów na 100 osób) oraz Polska (21 psów na 100 osób).

Skąd rosnąca popularność psów?

Popularność psów w Europie nieustannie rośnie od początku XXI wieku. Eksperci wskazują, że jednym z głównych czynników są zmiany demograficzne - coraz więcej młodych ludzi zakłada mniejsze rodziny, później decyduje się na dzieci, a także pracuje zdalnie lub w modelu hybrydowym. Wyższe dochody również sprzyjają posiadaniu zwierząt. Również osoby starsze coraz częściej decydują się na psa, doceniając towarzystwo i korzyści zdrowotne płynące z obecności czworonoga.

Rynek związany z opieką nad zwierzętami domowymi to już potężna gałąź gospodarki w Europie. W 2023 roku jego wartość szacowano na około 30 miliardów euro. Wydatki na karmę dla zwierząt rosną w tempie około 3 proc. rocznie, a na rynku działa ponad 400 firm produkujących żywność dla zwierząt. W Unii Europejskiej pracuje około 190 tysięcy weterynarzy, co daje 1,25 specjalisty na 1000 psów i kotów - to więcej niż w Stanach Zjednoczonych.

