Czy lepiej brać prysznic rano, czy wieczorem? To pytanie dzieli ludzi na całym świecie bardziej, niż mogłoby się wydawać. Zwolennicy obu opcji mają swoje argumenty – co mówi nauka?

Poranny czy wieczorny prysznic? Odpowiedź cię zaskoczy / Shutterstock

Poranny zastrzyk energii czy wieczorne zmywanie dnia?

Niektórzy nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez szybkiego prysznica. Inni wolą zmyć z siebie kurz codziennych zmagań tuż przed snem. Kto ma rację? Czy wybór pory kąpieli rzeczywiście wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i higienę?

W świecie, który coraz częściej się dzieli na "team rano" i "team wieczór", wybór odpowiedniego momentu na prysznic urasta wręcz do rangi osobistego manifestu. Jednak, jak pokazują badania, odpowiedź wcale nie jest tak oczywista.

Co na ten temat mówi nauka?

Prysznic to nie tylko sposób na odświeżenie ciała, ale również na usunięcie z powierzchni skóry potu, sebum, kurzu i zanieczyszczeń, które gromadzą się na niej przez cały dzień. Jeśli zdecydujemy się na kąpiel wieczorem, do łóżka kładziemy się czyści i wolni od zewnętrznych zabrudzeń. Wydaje się więc, że to najlepsza opcja, zwłaszcza dla alergików i osób dbających o higienę pościeli.

Jednak, jak zauważa Primrose Freestone, mikrobiolog z Uniwersytetu w Leicester, nawet po wieczornym prysznicu nasza skóra nie jest idealnie czysta przez całą noc. W trakcie snu nasze ciała wydzielają pot (nawet do pół litra!), a podczas przewracania się z boku na bok zrzucamy ponad 50 tysięcy komórek skóry. To prawdziwa uczta dla roztoczy!

Prysznic wieczorem: higiena i spokojniejszy sen?

Wieczorna kąpiel ma swoje niewątpliwe zalety. Pozwala zmyć z siebie trudny dzień, oczyścić skórę z potu, brudu i pyłków, które mogą wywoływać alergie. Dzięki temu do łóżka wchodzimy świeżsi, a nasza pościel dłużej pozostaje czysta.

Jednak jest jeden warunek: regularne pranie pościeli! Bakterie i grzyby mogą przetrwać na poduszkach i prześcieradłach przez tygodnie. Szczególnie osoby z osłabioną odpornością lub alergiami powinny zwracać na to uwagę, bo ekspozycja na mikroby, takie jak roztocza czy grzyby, może pogarszać ich stan zdrowia.

Poranny prysznic: sposób na przebudzenie i świeżość

Poranna kąpiel to dla wielu z nas rytuał, który pomaga się obudzić i rozpocząć dzień z energią. Ciepły strumień wody pobudza krążenie, rozbudza zmysły i pozwala poczuć się świeżo - nawet jeśli nie mamy czasu na długie spa.

Ale uwaga - jeśli nie wzięliśmy prysznica wieczorem, na naszej skórze wciąż mogą znajdować się resztki potu i bakterii, które zgromadziły się przez całą noc. Dla osób ze skłonnościami do problemów dermatologicznych lub alergii poranny prysznic może być więc niezbędny.

Prysznic rano czy wieczorem? Kto ma rację?

Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, kiedy najlepiej brać prysznic. Wszystko zależy od naszych potrzeb, stylu życia i stanu zdrowia.

Najlepszym rozwiązaniem może być... kompromis! Prysznic rano dla energii i świeżości, a wieczorem - dla higieny i relaksu.