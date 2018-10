Aktywiści organizacji Wildlife SOS uratowali lamparta, który wpadł do studni we wsi Yadavwadi w Indiach. Najpierw ratownicy spuścili lampartowi platformę zbitą z desek, a następnie opuścili na linach skrzynię, do której zwierzę weszło i wciągnęli ją na górę. Uratowane zwierzę trafiło do specjalnego ośrodka dla lampartów w Manikdoh. Pracujący tam weterynarz poinformował, że jest to samica w wieku 7 lat. Lamparcica nie odniosła poważnych obrażeń, ale była wyczerpana, więc zostanie poddana kilkudniowej obserwacji.

