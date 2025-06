To będzie „ślub stulecia”. We włoskiej Wenecji trwają ostatnie przygotowania do trzydniowej uroczystości, podczas której założyciel Amazona Jeff Bezos ożeni się z dziennikarką Lauren Sanchez. Szczegóły utrzymywane są w ścisłej tajemnicy. W pięciu luksusowych hotelach zarezerwowano miejsca dla 250 osób. Pierwsi goście pojawiają się już w Wenecji.

Protesty przeciwko ślubowi Jeffa Bezosa w Wenecji / EPA/GREENPEACE PRESS OFFICE HANDOUT / PAP/EPA Założyciel Amazona Jeff Bezos oraz dziennikarka Lauren Sanchez zaprosili w tym tygodniu do Wenecji dziesiątki VIP-ów ze świata filmu, finansów i show-biznesu. Powodem jest ich ślub. Obchody potrwają trzy dni. Już teraz uroczystość okrzyknięto "ślubem stulecia". Wydarzenie za 55 milionów dolarów Ślub i związane z nim obchody mają kosztować od 40 do 48 milionów euro (46,5 - 55,6 miliona dolarów) - powiedział we wtorek dziennikarzom Luca Zaia, prezydent regionalnego rządu Veneto, do którego należy Wenecja. Data i miejsce samej ceremonii ślubnej pozostają nadal tajemnicą, ale główna impreza zaplanowana jest na sobotę w Arsenale, historycznym miejscu we wschodniej części miasta. Zobacz również: Ślub Jeffa Bezosa przeniesiony. Protestujący mówią o zwycięstwie Kilkadziesiąt prywatnych odrzutowców Pierwsze prywatne odrzutowce przyleciały na lotnisko w Wenecji we wtorek, a Zaia powiedział, że około 90 maszyn wyląduje na lotniskach w Wenecji oraz pobliskich, takich jak Treviso i Werona, w ciągu najbliższych dni. Organizatorzy zarezerwowali także co najmniej 30 taksówek wodnych od różnych firm w Wenecji dla gości weselnych. Pięć najbardziej luksusowych hoteli w mieście zostało zarezerwowanych, aby pomieścić spodziewanych 200-250 gości. Pierwsi przybyli do Wenecji już we wtorek. Wśród nich córka prezydenta USA - Ivanka z mężem Jaredem Kushnerem. Ślub odbędzie się prawdopodobnie w piątek. Data utrzymywana jest tajemnicy. Uroczystość w stylu "Wielkiego Gatsby'ego" Uroczystości, jak informują włoskie media, potrwają 72 godziny i według plotek odbędą się w stylu filmu "Wielki Gatsby". Ma w nich uczestniczyć około 200 zaproszonych gości. Oczekiwani są między innymi Bill Gates, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson. Wenecjanie i turyści oglądają pierwsze ogromne jachty, zacumowane w rejonie historycznego centrum, w tym między innymi "l'Arience" należący do finansisty i filantropa Billa Millera, wart 70 milionów dolarów. Posiedzenie komitetu ds. bezpieczeństwa W siedzibie władz Wenecji odbyło się nadzwyczajne posiedzenie komitetu do spraw bezpieczeństwa z udziałem przedstawiciele sił porządkowych. Celem służb jest zapewnienie porządku i normalnego funkcjonowania miasta i zarazem ochrony milionerom i miliarderom oraz rodzinie prezydenta Trumpa. Prasa informuje, że Bezos zatrudnił na czas ślubu i dalszych ceremonii byłych żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej. Jak podała telewizja RAI, ślub, przyjęcie weselne oraz dalsze huczne obchody postanowiono przenieść z wyspy San Giorgio na teren weneckiego Arsenału, ponieważ uznano, że łatwiej tam zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia. Zobacz również: Ślub multimiliardera w Wenecji. Kolejny dzień protestów Protesty przeciwko uroczystości We wtorek doszło do kolejnego protestu przeciwko ślubowi Bezosa nad Canal Grande. Czterech aktywistów ekologicznego ruchu Extinction Rebellion w strojach Robin Hooda weszło na wysoki dźwig, gdzie rozwiesiło transparent z hasłem: "Opodatkować bogatych, by oddać planecie". W wydanym oświadczeniu aktywiści podkreślili, że w ten sposób domagają się opodatkowania bogatych na rzecz "sprawiedliwej i demokratycznej transformacji ekologicznej". Ocenili, że ślub założyciela Amazona to "popisywanie się zbytkiem" i przykład przepaści między bogatymi i biednymi, przypominający czasy Robin Hooda.