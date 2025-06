Główny Inspektor Sanitarny opublikował komunikat, w którym przestrzega przed korzystaniem z łyżki do spaghetti. "Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych" - informuje GIS.

Alert GIS

Decyzje o wycofaniu produktu podjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Wykazały one migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach wyrobu do kontaktu z żywnością. GIS zaleca nie korzystanie z łyżek do spaghetti w rozmiarze 33,5 cm o numerze partii 2406654 i kodzie kreskowym 8 435 632 066544.

GIS wycofuje yżkę do spaghetti ze sprzedaży / GIS / Główny Inspektorat Sanitarny

Uściśla także, że pierwszorzędowe aminy to aromatyczne substancje szkodliwe dla naszego zdrowia.

Importerem produktu, który pochodzi z Chin, jest hiszpańska firma Euro Master Import Export, S.L. C z Madrytu.

Utylizacja produktu. GIS podał szczegóły

Przedsiębiorcy i organy kontroli podjęli konkretne działania.

Jak podaje GIS, podmiot Kuamao Trade Poland Sp. z o.o. "niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodnych wynikach badań rozpoczął informowanie klientów o zagrożeniu oraz o możliwości zwrotu wskazanego produktu".

"Po zwrocie od klientów wadliwego produktu oraz po podliczeniu aktualnego stanu magazynowego zakwestionowany produkt zostanie niezwłocznie zutylizowany. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie" - czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.