Wraz z nadejściem upalnych dni wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie mieszkania bez konieczności inwestowania w kosztowną klimatyzację. W sieci, zwłaszcza na TikToku, coraz większą popularność zdobywa prosty trik z zamrożoną butelką wody. Według internautów, wystarczy ona, by temperatura w pomieszczeniu spadła nawet o kilka stopni.

Jak schłodzić pomieszczenie zamrożoną butelką z wodą? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Metoda ta jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy pusta butelka PET o pojemności 1,5 lub 2 litrów, którą należy napełnić wodą z kranu - ważne, nie napełniać butelki do końca, ponieważ woda podczas zamarzania zwiększa swoją objętość. Następnie szczelnie zakręconą butelkę należy włożyć do zamrażarki na co najmniej sześć godzin, najlepiej na całą noc.

Po wyjęciu z zamrażarki butelkę należy umieścić w wybranym pomieszczeniu, najlepiej na podwyższeniu, np. na regale lub szafce. Warto podstawić pod nią miskę lub talerz, aby skroplona woda nie zniszczyła mebli. Alternatywnie, można postawić zamrożoną butelkę przed wentylatorem - wówczas powietrze przepływające przez butelkę będzie dodatkowo schładzane, co według wielu użytkowników daje jeszcze lepszy efekt.

Co dzieje się w trakcie topnienia lodu?

Proces topnienia lodu jest kluczowy dla działania tego triku. Lód, aby przejść w stan ciekły, pobiera ciepło z otoczenia. W efekcie, powietrze w bezpośrednim sąsiedztwie butelki staje się chłodniejsze. Teoretycznie, przy odpowiedniej liczbie butelek i niewielkim metrażu, można obniżyć temperaturę w pomieszczeniu nawet o 2-3 stopnie Celsjusza. W praktyce jednak efekt ten zależy od wielu czynników - wielkości pokoju, ilości użytych butelek, obecności urządzeń generujących ciepło czy cyrkulacji powietrza.

Aby sprawdzić skuteczność tej metody, jeden z internautów przeprowadził testy w dwóch różnych pomieszczeniach. W salonie o powierzchni około 20 m², gdzie jednocześnie działał telewizor, efekt był praktycznie niezauważalny - temperatura nie uległa istotnej zmianie. Inaczej wyglądała sytuacja w mniejszym, 10-metrowym pokoju, gdzie użyto dwóch zamrożonych butelek i nie korzystano z żadnych dodatkowych urządzeń elektrycznych. W tym przypadku termometr wskazał spadek temperatury o około jeden stopień.

Zamrożona butelka wody nie zastąpi klimatyzacji, ale może być skutecznym, prostym i tanim sposobem na chwilowe obniżenie temperatury w niewielkich pomieszczeniach. Szczególnie dobrze sprawdza się w połączeniu z wentylatorem, który rozprowadza chłodne powietrze po całym pokoju. Warto jednak pamiętać, że efekt jest ograniczony - w dużych, nasłonecznionych mieszkaniach różnica będzie minimalna.

Inne sposoby na ochłodzenie w upalne dni

Walka z upałem może być wyzwaniem, ale istnieje wiele skutecznych sposobów, aby sobie z nim radzić. Oto kilka z nich:

Nawadnianie : Pij dużo wody, aby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia. Unikaj napojów zawierających kofeinę i alkohol, które mogą prowadzić do odwodnienia.

: Pij dużo wody, aby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia. Unikaj napojów zawierających kofeinę i alkohol, które mogą prowadzić do odwodnienia. Odpowiednia odzież : Noś lekkie, luźne ubrania wykonane z naturalnych materiałów, takich jak bawełna, które pozwalają skórze oddychać.

: Noś lekkie, luźne ubrania wykonane z naturalnych materiałów, takich jak bawełna, które pozwalają skórze oddychać. Unikaj słońca : Staraj się przebywać w cieniu lub w pomieszczeniach klimatyzowanych w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 10:00 a 16:00.

: Staraj się przebywać w cieniu lub w pomieszczeniach klimatyzowanych w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 10:00 a 16:00. Klimatyzacja i wentylatory : Używaj klimatyzacji lub wentylatorów, aby schłodzić pomieszczenia. Jeśli nie masz klimatyzacji, rozważ spędzanie czasu w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy biblioteki.

: Używaj klimatyzacji lub wentylatorów, aby schłodzić pomieszczenia. Jeśli nie masz klimatyzacji, rozważ spędzanie czasu w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy biblioteki. Chłodne prysznice : Bierz chłodne prysznice lub kąpiele, aby obniżyć temperaturę ciała.

: Bierz chłodne prysznice lub kąpiele, aby obniżyć temperaturę ciała. Zasłony i rolety : Zasłoń okna zasłonami lub roletami, aby zminimalizować nagrzewanie się pomieszczeń przez słońce.

: Zasłoń okna zasłonami lub roletami, aby zminimalizować nagrzewanie się pomieszczeń przez słońce. Lekkie posiłki : Spożywaj lekkie posiłki, które nie obciążają organizmu. Unikaj ciężkich i gorących potraw.

: Spożywaj lekkie posiłki, które nie obciążają organizmu. Unikaj ciężkich i gorących potraw. Rośliny w domu : Rośliny doniczkowe mogą pomóc w naturalnym ochładzaniu powietrza w pomieszczeniach.

: Rośliny doniczkowe mogą pomóc w naturalnym ochładzaniu powietrza w pomieszczeniach. Planowanie aktywności: Staraj się planować aktywności fizyczne na wczesne godziny poranne lub późne popołudnie, kiedy temperatura jest niższa.

Pamiętaj, że w przypadku ekstremalnych upałów ważne jest, aby monitorować swoje samopoczucie i unikać przegrzania organizmu.