Wtorek we Francji to apogeum upału. W 16 departamentach ogłoszono czerwony, najwyższy alert pogodowy. Lokalnie temperatury sięgną 41 stopni C. W Paryżu szczyt wieży Eiffla pozostaje zamknięty dla zwiedzających.

Upał daje się we znaki mieszkańcom i turystom w Paryżu / Teresa Suarez / PAP/EPA We Francji ogłoszono czerwony, najwyższy alert pogodowy w 16 departamentach z powodu ekstremalnych upałów.

We wtorek temperatura lokalnie sięga 41 stopni Celsjusza, m.in. w Nimes, a 40 stopni odnotowano w Tuluzie i Tours.

Szczyt wieży Eiffla w Paryżu pozostaje zamknięty dla zwiedzających do czwartku.

Temperatura wyniesie 41 stopni w Nimes na południu kraju, a 40 stopni - w Tuluzie i Tours. Urząd meteorologiczny Meteo France utrzymał czerwony alert pogodowy w 16 departamentach również dla środy, ale tego dnia temperatury będą stopniowo spadać. Premier Francois Bayrou zapewnił we wtorek, że szpitale są przygotowane na nagłe wypadki, ale na razie ich liczba tylko lekko się podniosła. W całym kraju we wtorek całkowicie lub częściowo zamkniętych jest 1350 szkół. W Paryżu i stołecznym regionie Ile-de-France od rana obowiązują ograniczenia dla ruchu aut powodujących największe zanieczyszczenie powietrza. Ograniczono prędkość na odcinkach autostrad (ze 130 km/h do 110 km/h) i dróg szybkiego ruchu (ze 110 km/h do 90 km/h).

głosów: 5123 Szczyt wieży Eiffla pozostanie zamknięty dla turystów do czwartku, podczas gdy w Paryżu we wtorek tuż przed południem temperatura sięgnęła 34 stopni. Poprzedni raz tak wysoki alert pogodowy z powodu upałów ogłoszono we Francji w sierpniu 2023 roku. W stołecznym regionie Ile-de-France czerwony alert ogłaszany jest po raz pierwszy od sierpnia 2020 roku.