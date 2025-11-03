Woda morska u wybrzeży Majorki nie jest już tak czysta, jak jeszcze kilka lat temu. Z najnowszych danych wynika, że liczba kąpielisk z najwyższą oceną jakości dramatycznie spadła. „Z mikrobiologicznego punktu widzenia strefy kąpielowe wypadają obecnie znacznie gorzej niż dawniej” – ostrzega Joan Thomàs, ekspert ds. zdrowia środowiskowego. Co się dzieje z jednym z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Europy?

Alarmujące dane z Majorki: Morze traci swą czystość

Majorka - perła Balearów i turystyczny raj, który co roku przyciąga miliony spragnionych słońca turystów z całego świata. Niestety, najnowsze raporty nie pozostawiają złudzeń: jakość wody w kąpieliskach tej hiszpańskiej wyspy wyraźnie się pogorszyła. Alarm podnosi nie tylko lokalna społeczność, ale i eksperci zajmujący się ochroną środowiska. Zgodnie z najnowszymi danymi, w 2019 roku aż 89 procent próbek wody pobranych z kąpielisk na Majorce uzyskało najwyższą możliwą ocenę "doskonała". W 2025 roku odsetek ten spadł już do 68 procent. To aż o 21 punktów procentowych mniej w zaledwie kilka lat!

Joan Thomàs, ekspert ds. zdrowia środowiskowego w balearskim urzędzie zdrowia, podczas konferencji organizowanej przez Fundació Marilles, nie krył zaniepokojenia: Z mikrobiologicznego punktu widzenia strefy kąpielowe wypadają obecnie znacznie gorzej niż dawniej.

Jeszcze w 2019 roku tylko jedna strefa kąpielowa została oceniona jako niewystarczająca. Obecnie takich miejsc są już trzy. To sygnał, że problem się nasila, a czystość wód wokół Majorki nie jest już pewnikiem.

Ścieki w morzu - główny winowajca

Co jest przyczyną pogarszającej się jakości wody? Odpowiedź jest jednoznaczna: ścieki.

Thomàs wyjaśnia, że to właśnie niedostatecznie oczyszczone, a czasem wręcz nieoczyszczone ścieki trafiające do morza są głównym problemem. Przepływają one podwodnymi rurociągami lub są odprowadzane bezpośrednio do morza. Niekiedy rozcieńczane są wodą deszczową, co tylko pozornie rozwiązuje problem. Efekt? Liczba próbek ocenionych jako "doskonałe" na Majorce spadła z 103 w 2019 roku do zaledwie 77 w 2025 roku.

Władze Majorki już zarządziły prace nad modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Kluczowym projektem jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, która - według zapowiedzi - ma ruszyć już w sierpniu 2026 roku.

Analiza sytuacji na innych wyspach Balearów

Majorka to nie jedyna wyspa w regionie, która zmaga się z problemami jakości wody. Jak na tle stolicy Balearów wypadają inne popularne wyspy archipelagu?

Ibiza także odnotowała spadek jakości - z 78 do 61 procent próbek ocenionych jako doskonałe. Jednak pozytywnym aspektem jest brak kąpielisk ocenionych jako niewystarczające.

także odnotowała spadek jakości - z 78 do 61 procent próbek ocenionych jako doskonałe. Jednak pozytywnym aspektem jest brak kąpielisk ocenionych jako niewystarczające. Minorka może pochwalić się lekką poprawą - odsetek doskonałych próbek wzrósł z 77 do 80 procent.

może pochwalić się lekką poprawą - odsetek doskonałych próbek wzrósł z 77 do 80 procent. Formentera pozostaje wzorem do naśladowania - wszystkie siedem badanych stref kąpielowych na wyspie utrzymało najwyższą jakość wody.