To nagranie może budzić niepokój. Na profilu Lasów Państwowych na Facebooku zamieszczono film, na którym widać, jak w jednym z polskich jezior pływa wąż. Czy powinniśmy się bać?

Kiedy płyniesz sobie spokojnie przez jezioro... i nagle wyprzedza Cię coś niedużego - opisują nagranie leśnicy. Zarejestrowano na nim... szybko płynącego węża. Czy jest groźny?

Na szczęście nie. Jak uspokajają Lasy Państwowe - to zaskroniec. Jest niejadowitym wężem z rodziny połozowatych. Poznajemy go po charakterystycznych żółtych plamkach za skroniami, od czego też pochodzi jego nazwa. Zdecydowanie nie powinniśmy się go bać i nie powinniśmy również go straszyć - podkreślono.

Jak się okazuje, zaskrońce świetnie pływają. Ale że pływają tak szybko i z taką gracją... - napisali przedstawiciele Lasów Państwowych na Facebooku.