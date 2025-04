"Po tygodniach nieustannych wysiłków wolontariuszy i organizacji partnerskich Valerie została bezpiecznie uratowana, jest w dobrej formie i czuje się dobrze" - poinformowano.

"Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że Valerie jest w końcu bezpieczna i może rozpocząć powrót do kochających rodziców" - dodała organizacja.

Unikała węży i orłów

W ciągu półtora roku pojawiły się doniesienia od osób, które miały wiedzieć gdzie Valerie została zauważona. Na jednym ze zdjęć widać było ogromne uszy psa, wystające ponad ściernisko.

Wolontariusze Kangala Wildlife Rescue próbowali różnych sposobów, aby złapać czworonoga. Używali pułapek i przynęt. To udało się dopiero w kwietniu, a o powodzeniu akcji organizacja poinformowała w piątek.

"W ciągu ostatniego miesiąca było wiele trudnych chwil" - przekazała grupa. "Jesteśmy niezmiernie wdzięczni każdemu, kto przyczynił się do sprowadzenia Valerie do domu" - dodano.

O poszukiwaniu Valerie media rozpisywały się wielokrotnie. "The New York Times" donosił o nieuchwytnym psie, który wciąż nosił różową obrożę. "Times" napisał o tym, jak jamniczka unikała węży i orłów. Z kolei "The Independent" docenił jej "niezwykłą odporność".