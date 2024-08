Sam zarządza swoimi finansami. Codziennie słucha też najnowszych informacji w radiu.

"Nie mam specjalnej diety"

Dobry stan swojego zdrowia i długowieczność nie przepisuje niczemu innemu, niż po prostu zwykłemu szczęściu i być może aktywnemu trybowi życia w młodości. Albo żyjesz długo, albo żyjesz krótko i nie możesz z tym wiele zrobić - mówił, gdy zostawał rekordzistą świata na początku tego roku.

Nie czuję się na tyle lat, nie ekscytuję się tym. Pewnie dlatego to osiągnąłem - dodał. Po prostu przyjmuję to z dystansem, jak wszystko inne - tłumaczy.

Nie potrafię wymyślić żadnych szczególnych sekretów, które mam. Jako dzieciak byłem dość aktywny, dużo chodziłem. Czy to miało z tym coś wspólnego? Nie wiem. Ale nie różnię się od innych ludzi. W ogóle się nie różnię - mówi.

Powiedział, że być może kluczem jest robienie wszystkiego z umiarem. Jem to, co mi dają. To samo, co jedzą wszyscy inni. Nie mam specjalnej diety - powiedział.

Tinniswood co roku otrzymywał kartkę urodzinową od zmarłej królowej Elżbieta II, odkąd skończył 100 lat w 2012 r. Przeżył jej panowanie, mimo że urodziła się prawie 14 lat później. Przeżył również kadencję 24 premierów Wielkiej Brytanii.

Zapytany, jak świat zmieniał się w ciągu jego życia, powiedział: Świat, na swój sposób, ciągle się zmienia. To rodzaj nieustannego doświadczenia. Jest trochę lepiej, ale jeszcze nie aż tak bardzo. (Świat - przyp. red.) zmierza w dobrym kierunku - mówi.

Zapytany o radę dla młodszych pokoleń, powiedział: "Zawsze rób, co możesz, najlepiej jak potrafisz, czy uczysz się czegoś, czy uczysz kogoś. Daj z siebie wszystko. W przeciwnym razie nie warto się tym przejmować".