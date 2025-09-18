Strażnicy graniczni z podkarpackiej Medyki, współpracując z policją, zlikwidowali kanał przerzutowy młodych Ukraińców do Polski. Organizatorami nielegalnego procederu byli maszyniści kolei ukraińskich, którzy ukrywali mężczyzn w lokomotywach pociągów kursujących do Przemyśla.

Ukraińscy maszyniści przemycali ludzi z Ukrainy do Polski (Zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, na trop procederu wpadli funkcjonariusze SG w Medyce w 2024 r.

W sprawie zatrzymano dwóch maszynistów kolei ukraińskich, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przekroczeń granicy Polski wbrew przepisom.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska, maszynistom grozi do 8 lat więzienia.

Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Zostanie wobec nich skierowany do sądu akt oskarżenia. W toku śledztwa ustalono, że podejrzani inkasowali co najmniej 10 tys. dolarów za przemyconą osobę.

Jak dodała prok. Pętkowska, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. W trakcie śledztwa wystąpiliśmy do strony ukraińskiej o pomoc prawną - zaznaczyła.

Ukraińcy chcieli uniknąć wcielenia do armii

Jak podał por. Zakielarz, do tej pory w sprawie zatrzymanych zostało również dwóch obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do UE wykrytym kanałem przerzutowym.

Ukraińcy zostali zatrzymani na terenie Polski i usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami - podkreślił rzecznik BOSG.

Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów i wyjaśnili, że powodem ich działania była chęć uniknięcia wcielenia do wojska.

W tej sprawie strażnicy graniczni współpracowali z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.