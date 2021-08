Minimum 3 szczenięta wilków przyszły w tym roku na świat na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych. Ich dokładna liczba nie jest znana - podaje nadleśnictwo. Jednego z maluchów udało się uchwycić na zdjęciu zrobionym przez fotopułapkę.

Na fotografii widać także starszego wilka. Jak opisuje nadleśnictwo na swoim profilu facebookowym, to piastun. Czytamy, że jest nim wilk z grupy, który nie jest rodzicem małych wilczków. Mimo to się nimi opiekuje. Dzieje się tak, kiedy reszta watahy poluje. Jest to najczęściej młody osobnik mający rok lub dwa.

Z pewnością ma łapy pełne roboty - zażartowano w opisie umieszczonym obok zdjęcia.

Jaka wygląda taka opieka?

Piastun bawi się z wilkami i pilnuje, żeby nie oddalały się za daleko od nory. Jego zadaniem jest także ostrzeganie i obrona przed niebezpieczeństwem.

Nadleśnictwo Wałbrzych dzieli się nadzieją, że małe wilki, które przyszył na świat na ich terenie, dotrwają do przyszłego roku. Śmiertelność wśród wilczych szczeniąt jest bowiem bardzo duża i może wynosić nawet do 50 proc. miotu.