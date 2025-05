W obliczu alarmujących statystyk, według których nowotwory stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów na świecie, warto zwrócić uwagę na naturalne metody prewencji. Dietetycy wskazują na produkty spożywcze, które mogą zmniejszyć ryzyko powstawania nowotworów. Wśród nich znajdują się brokuły, kalafior, soja, kurkuma czy zielona herbata. Jakie tajemnice kryją te produkty i dlaczego warto wprowadzić je do naszej diety?

Brokuły, kurkuma, zielona herbata - naturalne broń przeciw nowotworom / Shutterstock Brokuły, kalafior, soja, kurkuma i zielona herbata mogą zmniejszyć ryzyko nowotworów.

Spożywanie warzyw i owoców w naturalnej formie jest skuteczniejsze niż suplementy.

Warzywa krzyżowe (np. brokuły, kalafior) zawierają glukozynolany o działaniu przeciwnowotworowym.

Soja zawiera genisteinę, która może obniżać ryzyko nowotworów hormonozależnych.

Kurkumina z kurkumy działa przeciwnowotworowo, ale potrzebuje dodatku czarnego pieprzu do lepszego wchłaniania.

Zielona herbata, szczególnie japońska, zawiera katechiny z silnym działaniem antyoksydacyjnym. Zobacz również: Herbata to naturalny filtr metali ciężkich

Oto naturalne źródła witamin, które odmienią Twoje zdrowie Chemoprewencja na talerzu Termin "chemoprewencja" odnosi się do stosowania naturalnych bądź syntetycznych substancji w celu zapobiegania powstawaniu komórek nowotworowych. Aż 70 proc. nowotworów ma pochodzenie środowiskowe, a odpowiednia dieta może uniknąć jednej trzeciej z nich. Warto zatem zwrócić uwagę na warzywa i owoce, które są bogate w substancje pochodzenia roślinnego, odgrywając kluczową rolę w prewencji nowotworowej. Warzywa krzyżowe w służbie zdrowia Warzywa krzyżowe, takie jak: brokuły,

kalafior,

kapusta,

brukselka,

rzepa,

jarmuż, są znane ze swoich właściwości przeciwnowotworowych. Zawierają one glukozynolany, które mogą hamować rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Dietetycy zalecają spożywanie tych warzyw na surowo lub gotowane na parze, aby zwiększyć biodostępność cennych składników. Dodatek gorczycy może dodatkowo podnieść bioprzyswajalność glukozynolanów. Soja i kurkuma - nie tylko na smak Soja, dzięki zawartości genisteiny, oraz kurkuma z kurkuminą, mają udowodnione działanie przeciwnowotworowe. W przypadku kurkumy, aby zwiększyć przyswajalność kurkuminy, warto dodawać do potraw czarny pieprz, który zawiera piperynę. Oba te produkty, dzięki swoim właściwościom, mogą być cennym elementem diety profilaktycznej. Moc zielonej herbaty i resweratrolu Katechiny, znajdujące się w zielonej i białej herbacie, to kolejne składniki o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwnowotworowym. Herbata zielona, szczególnie gatunek japoński, zawiera najwięcej tych cennych polifenoli. Nie bez znaczenia jest także resweratrol, znany z kardioprotekcyjnego działania, który znajdziemy m.in. w skórkach ciemnych winogron i czerwonym winie.