Parzenie herbaty usuwa z wody szkodliwe ciężkie metale, takie jak ołów i kadm – informuje pismo "ACS Food Science & Technology". To odkrycie może mieć znaczący wpływ na nasze podejście do codziennego parzenia herbaty.

Herbata ma niespodziewane właściwości. Jej parzenie usuwa ołów / Shutterstock

Herbata vs metale ciężkie

​Vinayak Dravid, starszy autor badania, podkreśla, że choć naukowcy nie zachęcają do używania liści herbaty jako głównego filtra wody, ich praca wskazuje na "nierozpoznany potencjał spożycia herbaty, aby pasywnie przyczyniać się do zmniejszenia narażenia na metale ciężkie". Benjamin Shindel, pierwszy autor badania, dodaje: Wystarczy włożyć liście do wody i zaparzyć je, a one naturalnie usuną metale.

Jak to działa?

Naukowcy przetestowali różne rodzaje herbaty, w tym czarną, zieloną, oolong, białą, a także herbaty rumiankowe i rooibos, aby zobaczyć, jak skutecznie adsorbują one metale ciężkie. Odkryli, że czas parzenia ma kluczowe znaczenie - im dłuższe parzenie, tym więcej metali zostaje usuniętych.

Każda herbata, która parzy się dłużej lub ma większą powierzchnię, skutecznie zregeneruje więcej metali ciężkich - wyjaśnia Shindel.

Liść czarnej herbaty pod 300-krotnym zbliżeniem / foto: Vinayak P. David Group/Northwestern University /

Odkrycia dotyczące torebek herbaty

Badanie ujawniło również, że rodzaj torebki herbaty ma znaczenie. Torebki celulozowe okazały się wyjątkowo skuteczne w adsorpcji metali, w przeciwieństwie do torebek bawełnianych i nylonowych. Shindel zauważa, że większość używanych obecnie torebek do herbaty jest wykonana z materiałów naturalnych, takich jak celuloza, co jest korzystne zarówno dla zdrowia, jak i środowiska.

Praktyczne implikacje

Odkrycia te mogą mieć znaczące implikacje dla zdrowia publicznego. Jeśli ludzie wypiją dodatkową filiżankę herbaty dziennie, być może z czasem zauważymy spadek zachorowań, które są ściśle skorelowane z narażeniem na metale ciężkie - sugeruje Shindel.

Może to również pomóc wyjaśnić, dlaczego populacje, które piją więcej herbaty, mogą mieć niższe wskaźniki zapadalności na choroby serca i udary.