Tymczasem symulacja z wykorzystaniem ludzkiego ciała wykazała znaczne deformacje - tkanina odkształcała się, tworząc efekty uboczne, znane jako "efekt maski Agamemnona" - odniesienie do pośmiertnej maski z Myken, której zniekształcony kształt od lat zastanawia archeologów.

Relikwia czy dzieło sztuki?

Chociaż Całun Turyński od wieków uznawany jest za płótno pogrzebowe Jezusa, jego autentyczność budziła kontrowersje od samego początku. Pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą dopiero z XIV wieku. Radiowęglowe datowanie przeprowadzone w 1989 roku wskazuje, że relikwia mogła powstać między 1260 a 1390 rokiem, czyli długo po czasach Chrystusa. Co więcej, w tym okresie reliefowe wizerunki postaci religijnych były w Europie wyjątkowo popularne.

Czy to oznacza, że Całun to nie relikwia, lecz perfekcyjnie wykonana mistyfikacja? Sprawa nie jest przesądzona, gdyż Moraes nie badał metod ani materiałów, które mogły zostać użyte do wykonania całunu, więc istnieje - jak mówi - "prawdopodobieństwo, że jest to odcisk trójwymiarowego ciała ludzkiego".

Nie ma ma natomiast wątpliwości, że "to arcydzieło sztuki chrześcijańskiej" i Całun był dziełem artystów lub rzeźbiarzy z odpowiednią wiedzą.