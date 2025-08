​Czarna porzeczka to owoc, który zasługuje na miano królowej antyoksydantów. Jest prawdziwą bombą witaminy C, co czyni ją niezwykle wartościowym elementem diety. W najnowszym odcinku "Owocowych Poniedziałków" w internetowym Radiu RMF24, czarne porzeczki zostały przedstawione w zupełnie nowym świetle.

Dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Małgorzata Pielichowska podkreśla, że czarna porzeczka to bogactwo składników odżywczych, które wspierają nasz układ odpornościowy i pomagają w walce z wolnymi rodnikami. Z kolei szef kuchni Przemek Błaszczyk zaprezentował, jak można wykorzystać te owoce w kuchni. Czarna porzeczka to owoc, który warto włączyć do codziennej diety, nie tylko ze względu na jej walory zdrowotne, ale także smakowe.

Czarna porzeczka - wsparcie dla osób z chorobami autoimmunologicznymi i nie tylko

Czarna porzeczka to niezwykły polski owoc, który powinien znaleźć się w diecie osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne, takie jak celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Hashimoto. Jak podkreśla Małgorzata Pielichowska, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka, czarna porzeczka jest również doskonałym wsparciem w przypadku przeziębienia.

Nie oznacza to jednak, że spożycie dużej ilości czarnej porzeczki natychmiast wyleczy nas z infekcji. Kluczem jest regularne dbanie o odporność, zanim pojawią się objawy choroby. Czarna porzeczka, będąca bogatym źródłem witaminy C, wspiera integralność bariery jelitowej, co jest istotne dla utrzymania zdrowego układu odpornościowego.

Regularne spożywanie czarnych porzeczek może pomóc w budowaniu odporności i ochronie przed infekcjami, co czyni je cennym elementem zdrowej diety.

Czarna porzeczka - lider wśród owoców o właściwościach przeciwzapalnych

Małgorzata Pielichowska podkreśla, że czarna porzeczka jest prawdziwym skarbcem związków o właściwościach przeciwzapalnych. Antocyjany, które nadają jej charakterystyczną ciemną barwę, są również obecne w jagodach, jednak to czarna porzeczka jest absolutnym rekordzistą pod względem ich zawartości.

W rywalizacji z jagodą, czarna porzeczka wyróżnia się nie tylko ilością składników przeciwzapalnych, ale także antyoksydacyjnych, co czyni ją wyjątkowo wartościowym owocem w diecie - zaznaczyła Małgorzata Pielichowska.

Czarna porzeczka a anemia - fakty i mity

Czy czarna porzeczka może zapobiegać anemii? To pytanie często pojawia się w kontekście jej bogactwa w witaminę C. Jak wyjaśnia psychodietetyczka, witamina C zawarta w czarnej porzeczce rzeczywiście może wspierać produkcję czerwonych krwinek, co ma pozytywny wpływ na walkę z anemią. Jednak warto pamiętać, że nie zastąpi ona żelaza hemowego, które znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego i jest znacznie lepiej przyswajalne przez organizm.

Dlatego, choć czarna porzeczka może wspierać zdrowie krwi, nie powinna być jedynym źródłem składników odżywczych w diecie osób zmagających się z anemią.

Czarna porzeczka - wsparcie dla układu krążenia i nie tylko

Małgorzata Pielichowska podkreśla, że czarna porzeczka, dzięki zawartości błonnika i antocyjanów o działaniu przeciwzapalnym, może korzystnie wpływać na układ krążenia oraz pomagać w regulacji poziomu cholesterolu. Dodatkowo, jej spożycie może wspierać stabilizację poziomu glukozy we krwi, co jest szczególnie istotne dla osób z insulinoopornością i cukrzycą typu 2.

Szczególną uwagę warto zwrócić na olej z pestek czarnej porzeczki. Jest on bogatym źródłem kwasu gamma-linolenowego, należącego do rodziny omega-6, który wykazuje właściwości przeciwzapalne. Olej ten może być pomocny w łagodzeniu objawów atopowego zapalenia skóry. Dlatego warto nie tylko spożywać owoce czarnej porzeczki, ale również włączyć do diety olej z jej nasion - radzi ekspertka RMF24.

Uwaga na czarne porzeczki przed zabiegami chirurgicznymi!

Osoby planujące zabiegi chirurgiczne powinny zachować ostrożność w spożywaniu czarnych porzeczek oraz oleju z ich pestek. Produkty te mogą wpływać na wydłużenie czasu krwawienia, co może prowadzić do komplikacji pooperacyjnych.

W sytuacjach, gdzie istotne jest, aby krew krzepła prawidłowo i szybko, nadmierne spożycie czarnych porzeczek lub suplementacja ich ekstraktami może być niekorzystna. Ekspertka podkreśla, że szczególnie przed operacjami, gdzie ryzyko nadmiernego krwawienia jest niepożądane, warto unikać tych produktów, aby nie zakłócały procesu rekonwalescencji po zabiegu.

Przetwory z czarnej porzeczki - zdrowie zamknięte w słoiku

Przetwory z czarnej porzeczki to doskonały sposób na zachowanie jej wartości odżywczych. Nawet po delikatnym przegotowaniu, czarna porzeczka zachowuje znaczną część witaminy C i związków przeciwzapalnych. Ekspertka zauważa, że w przetworach może pozostać nawet około 60 proc. początkowej wartości składników aktywnych. Taki dżem z czarnej porzeczki to świetny dodatek do zimowych owsianek czy kanapek, pomagający wzmocnić odporność.

Czarne porzeczki doskonale komponują się z różnymi potrawami. Można je dodawać do owsianki, kaszy jaglanej z dodatkami, czy koktajli z bananem. Ekspertka sugeruje, aby połączyć je z mlekiem roślinnym, zwykłym mlekiem lub ulubionym jogurtem, co pozwoli złagodzić ich cierpki smak.

Kulinarne inspiracje z czarną porzeczką

Szef kuchni Przemek Błaszczyk, znawca lokalnych produktów, poleca łączenie czarnej porzeczki z bananem, a także dodawanie jej do dań wytrawnych.

Proponuję ciekawy sposób na twaróg - obtoczenie go w zmiażdżonych owocach czarnej porzeczki i odstawienie do lodówki na kilka dni, by nabrał smaku i koloru - mówi ekspert kuchni.

Herbata z liści czarnej porzeczki

Liście czarnej porzeczki również mają swoje zastosowanie. Mogą być używane jako dodatek do kiszenia ogórków i innych marynat warzywnych. Suszone liście świetnie sprawdzą się jako napar antyzapalny w okresie jesienno-zimowym. Taka herbata z liści porzeczki to doskonały sposób na wzmocnienie organizmu - dodaje gość Piotra Salaka.