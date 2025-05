Początkowo miał problemy z dyscypliną, ale udało mu się zdobyć uznanie przełożonych i skraść serca internautów. Mowa o Fu Zai, pierwszym psie rasy corgi służącym w chińskiej policji. W mediach społecznościowych funkcjonariusz z Weifang we wschodnich Chinach ma ponad 400 tys. obserwujących.

Kariera Fu Zai rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku, gdy psi trener dostrzegł potencjał zwierzaka podczas spaceru w parku. Doskonały węch i niewielkie rozmiary, pozwalające przeszukiwać ciasne przestrzenie pod pojazdami czy siedzeniami, okazały się jego atutami, szczególnie w wykrywaniu materiałów wybuchowych.

Na patrolu ukradł kiełbaskę

Mimo to jego miłość do jedzenia i brak samokontroli przysparzają kłopotów. Niedawno kamery uchwyciły, jak podczas patrolu wyrwał dziecku kiełbaskę. Incydent ten, podobnie jak spanie w pracy czy wykorzystanie miski jako toalety, kosztował go roczną premię.

Eksperci kynologiczni wskazują, że takie zachowania są typowe dla corgi, które łatwo się rozpraszają i mają silny instynkt łowiecki.

Status niezagrożony

Choć tradycyjnie psy tej rasy wykorzystywano do zaganiania bydła, a współcześnie są popularnymi psami do towarzystwa, Fu Zai udowadnia swoją wartość w służbie. Mimo wpadek status Fu Zaia jako medialnej gwiazdy i ulubieńca publiczności wydaje się niezagrożony - ocenia dziennik "The New York Times".