Małopolska ze 136 przypadkami Covid-19 ponownie dziś znalazła się na czele listy województw z największą dzienną liczbą nowych zakażeń. Na drugim miejscu jest Mazowsze z 89 przypadkami, a trzeci Śląsk, gdzie potwierdzono 53 zachorowania.

W powiecie limanowskim 30 nowych zakażeń Covid-19. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Szydłowski / PAP

Jeżeli chodzi o Małopolskę to tym razem najwięcej zakażonych pochodzi z powiatu limanowskiego. Zachorowało tam 30 osób. Wszystkie pochodzą z ogniska domowego - informuje reporter RMF FM. Dziś testowani są też pracownicy czterech szkół.



W Krakowie stwierdzono 26 nowych przypadków zakażenia Covid-19. 10 pochodzi z domu duszpasterskiego w Łagiewnikach. W powiatach nowotarskim i nowosądeckim zachorowało po 12 osób. W Nowym Sączu który wciąż jest czerwoną strefą wykryto 8 nowych zachorowań.



Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 550 osób - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło kolejnych 19 chorych.



Nowe przypadki dotyczą województw: małopolskiego (136), mazowieckiego (89), śląskiego (53), dolnośląskiego (35), kujawsko-pomorskiego (35), pomorskiego (34), łódzkiego (31), wielkopolskiego (30), podkarpackiego (26), świętokrzyskiego (16), opolskiego (14), lubelskiego (13), warmińsko-mazurskiego (12), podlaskiego (10), lubuskiego (9) i zachodniopomorskiego (7).

Pierwszy dzień szkoły: Ruszyły lekcje w czerwonych strefach w Małopolsce

W oznaczonym kolorem czerwonym powiecie nowotarskim oraz w Nowym Sączu 1 września ruszyły lekcje w szkołach. Zamknięta do 11 września będzie placówka we wsi Krempachy w pow. nowotarskim.

W Nowym Sączu i w powiecie nowotarskim dzieci pojawiły się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego, ale nie odbyły się uroczystości na salach gimnastycznych.



Uczniowie zgromadzili się w przydzielonych klasach o wyznaczonych godzinach, tak aby kontakt między nimi był ograniczony.



We wsi Krempachy w pow. nowotarskim w tamtejszej podstawówce lekcje zostały odwołane. Będą odbywać się zdalnie przez najbliższe dwa tygodnie.



W oznaczonym kolorem żółtym Zakopanem, gdzie władze miasta jeszcze w minionym tygodniu ogłaszały nauczanie zdalne do 25 września, dzieci we wtorek poszły do szkół.



Decyzja o zawieszeniu stacjonarnych zajęć szkolnych okazała się nie mieć podstaw prawnych. Z decyzją burmistrza miasta nie zgodził się sanepid i władze wojewódzkie.