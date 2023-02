"Można przyjąć, że od marca wszystkie czynniki i działania dezinflacyjne, które podjęliśmy, sprawią, że w tym roku inflacja stanie się jednocyfrowa" - mówił w internetowym Radiu RMF24 wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał także, że rozpoczął się proces spowolnienia gospodarczego, który był spodziewany i na który Polska jest przygotowana.

Artur Soboń / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Soboń o polskiej gospodarce w 7 pytań o 7:07

Trwa okres rozliczania się z fiskusem. Do piątku PIT przez internet rozliczyło już dwa miliony podatników. Wiceszef resortu finansów mówił, że nie dziwi go rosnąca popularność tej formy rozliczenia. W tym roku pobijemy rekord podatników, którzy skorzystali z usługi e-PIT - mówił Soboń.

Michał Zieliński pytał swojego gościa czy rząd planuje nowe programy socjalne? Szykujemy się na kolejne lata dobrych rządów naszego obozu politycznego. Nasza sytuacja makroekonomiczna nie jest zła, mamy w ryzach dług i deficyt. Nasza sytuacja jest ok, więc jest przestrzeń do tego, aby reagować elastycznie na potrzeby wydatkowe, które będą konieczne - mówił wymijająco wiceminister. Dodał, że rząd prowadzi ostrożną politykę fiskalną i nie planuje nadmiernych wydatków.

W sobotę PKN Orlen poinformował, że nie otrzymuje dostaw ropy naftowej z Rosji. Wyjaśniono, że dostawy rurociągiem Przyjaźń zostały wstrzymane przez stronę rosyjską. Czy w związku z tą sytuacją należy spodziewać się nagłego wzrostu cen na stacjach paliw? Mogę uspokoić, że to co się stało, nie wpłynie na wzrost cen dla konsumentów, ponieważ Orlen ma zabezpieczone potrzeby z innych kierunków i one są dziś dominujące - mówił polityk.

Gość Michała Zielińskiego w rozmowie 7 pytań o 7:07 był pytany, kiedy obywatele odczują wzrost płac? Artur Soboń tłumaczył, że do tego konieczny jest spadek inflacji i wzrost produktywności gospodarki. Wzrost efektywności i produktywności ma miejsce od lat i stajemy się coraz bogatsi (...) Postawię tezę, że Polska gospodarka sama w sobie jest zdrowa - powiedział Soboń. Według niego, nawet mimo spowolnienia gospodarczego, sytuacja ekonomiczna jest na dobrym poziomie, więc i Polacy wkrótce powinni odczuwać lepszą sytuację finansową.