Władimir Putin udzielił wywiadu kanałowi Rossija-1. Rosyjski przywódca ostrzegał w nim, że Zachód dąży do likwidacji Federacji Rosyjskiej, co może doprowadzić do rozpadu narodu rosyjskiego. Dodał, że Rosja zmuszona jest na te zareagować. Ponownie nawiązał też do użycia broni nuklearnej.

Władimir Putin / PAVEL BEDNYAKOVSPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA Zdaniem Putina, jeśli Zachodowi uda się doprowadzić do rozpadu Federacji Rosyjskiej i kontrolować jej poszczególne części, naród rosyjski może nie przetrwać. Jeśli pójdziemy tą drogą (rozpadu Rosji - red.), to myślę, że przyszłość wielu obywateli Rosji, a przede wszystkim, oczywiście, narodu rosyjskiego, może diametralnie się zmienić - mówił Putin. Zobacz również: Zełenski wierzy, że świta zabije Putina. "Drapieżniki zjedzą drapieżnika" Nie wiem nawet, czy w ogóle możliwe będzie utrzymanie narodu rosyjskiego w takiej formie, jaką znamy dzisiaj. Będą jacyś moskale, uralczycy i tak dalej - ostrzegał w wywiadzie dla telewizji Rossija-1 rosyjski przywódca. Putin podkreślił, że "takie plany są już spisane". Dodał, że próbował negocjować plany podziału Rosji z zagranicznymi partnerami, jednak z pewnych względów wcześniej nie mówił o tym głośno. Powiedział, że warta dziesiątki miliardów dolarów amerykańska i europejska pomoc wojskowa dla Ukrainy pokazała, że Rosja stawia teraz czoła samemu NATO. Ale to wszystko jest, to wszystko już napisano, na papierze wszystko już zaplanowano. Teraz, kiedy po upadku Związku Radzieckiego próbują budować świat na swoich zasadach, doprowadzili do takiej sytuacji, że niestety zmuszeni jesteśmy reagować - stwierdził przywódca Kremla, dodając, że musi brać pod uwagę możliwości nuklearne NATO. Putin w wywiadzie dodał, że jednoznacznym celem Zachodu jest likwidacja Federacji Rosyjskiej. Jego zdaniem Zachód chce wybrać części Rosji, które przyjmie do "kręgu cywilizowanych krajów". Rok od wydania rozkazu inwazji na Ukrainę Putin coraz częściej przedstawia wojnę jako decydujący moment w rosyjskiej historii i mówi, że przyszłość Rosji i jej mieszkańców jest zagrożona. Oficjalna doktryna nuklearna Rosji zezwala na użycie broni nuklearnej, jeśli ona lub inne rodzaje broni masowego rażenia zostaną użyte przeciwko Rosji, lub jeśli zostanie użyta inna broń konwencjonalna, która zagraża "samemu istnieniu państwa. Zobacz również: Ciężkie walki w Donbasie. Rosjanie wzmacniają pozycje na Krymie [RELACJA]

