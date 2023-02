"Zarówno dla mnie, jak i dla całego rządu sprawy rolników i całego sektora rolnego niezmiennie pozostają w centrum uwagi" - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników IX Kongresu Rolnictwa RP. "Nie może być mowy o silnej Rzeczpospolitej bez dostatniej polskiej wsi, bez rozwiniętych obszarów wiejskich oraz bez rozwijającego się prężnie rolnictwa" - podkreślił - również w liście - lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Szef rządu podkreślił, że Kongres Rolnictwa RP to wydarzenie ważne dla wszystkich, którym na sercu leży los polskiej wsi. "Rozpoczynająca się dzisiaj IX edycja tej inicjatywy zdążyła wpisać się w krajobraz najistotniejszych wydarzeń rolniczych w naszym kraju i - podobnie jak w latach ubiegłych - gromadzi grono wybitnych specjalistów" - zaznaczył Morawiecki. "Doświadczenia ostatnich lat naznaczone pandemią Covid-19, a potem napaścią Rosji na Ukrainę, w szczególny sposób pokazały, jak ważne dla stabilności kraju jest zapewnienie przez naszych rolników bezpieczeństwa żywnościowego" - napisał premier.

"Chcę więc zapewnić państwa, że zarówno dla mnie, jak i dla całego rządu sprawy rolników i całego sektora rolnego niezmiennie pozostają w centrum uwagi" - oświadczył Mateusz Morawiecki. "Konsekwentnie naprawiamy zaniedbania poprzednich lat, inwestujemy w przyszłość naszej wsi poprzez poprawę warunków życia i wyrównanie szans rozwojowych" - przekonywał.



Premier zwrócił uwagę, że Polska jako jedyna w UE zastosowała mechanizm dopłaty do zakupionych nawozów przeznaczając na ten cel prawie 4 mld złotych. "Środkami z budżetu krajowego wesprzemy też wkrótce producentów pszenicy i kukurydzy. W tym roku, ponadto, wdrażane będą w życie mechanizmy planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej nas latach 2023-27. Rozwiązania w nim zawarte będą służyły poprawie rolniczych dochodów w ramach między innymi ekoschematów. Jednocześnie działania te będą wychodziły na przeciw postulatom ochrony środowiska i poprawy dobrostanu zwierząt" - podkreślił Morawiecki.

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński również zwócił się do uczestników wydarzenia w liście. Podkreślił, że obrady kongresu odbywają się w szczególnym czasie, bo dwa dni temu minął rok od początku barbarzyńskiej, pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak zauważył, wojna odciska piętno na wszystkich dziedzinach życia.

"Przede wszystkim jest wielkim zagrożeniem dla naszej wolności i niezależności. Uzmysławia nam, że niepodległość, samostanowienie o sobie, realizacja naszych narodowych interesów i polskiej racji stanu, a tym samym szanse na lepsze życie nie są nam dane raz na zawsze" - zaznaczył prezes PiS.

Kaczyński napisał, że wojna uwypukla także to, że jako wspólnota i indywidualnie ciągle musimy wzmacniać naszą suwerenność we wszelkich aspektach i pracować na to, aby "Rzeczpospolita była jak najsilniejszą duchem i gospodarką".

"Rzecz jasna, nie może być mowy o silnej Rzeczpospolitej bez dostatniej polskiej wsi, bez rozwiniętych obszarów wiejskich oraz bez rozwijającego się prężnie rolnictwa" - podkreślił. Jak dodał, branża rolnicza jest wyjątkowa trudna i stale narażona na różnego typu ryzyka. Jego zdaniem "wojna na Ukrainie oraz szybko narastająca radykalizacja sił głównego nurtu w Unii Europejskiej piętrzą nowe niebezpieczeństwa, problemy i wyzwania".

"Dokładamy starań, by się z nimi uporać. Ocena naszych działań może być różna, ale pragnę państwa zapewnić, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, na rzecz pomyślności polskiego rolnictwa" - stwierdził były premier.

