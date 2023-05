To z czym mamy do czynienia dziś, to pokłosie reformy minister Zalewskiej. Ta nowa podstawa programowa jest przeładowana, jest w niej mnóstwo teoretycznych informacji, które nie tylko w życiu się młodzieży do niczego nie przydadzą, ale są też zwyczajnie nie do opanowania. W związku z tym polska młodzież jest sfrustrowana, a nauczyciel nie ma szansy rozwinąć skrzydeł z młodzieżą, bo ma za dużo informacji które musi jej przekazać - mówiła Katarzyna Lubnauer.

Trzeba odchudzić podstawę programową i spowodować, by uczniowie uczyli się rzeczy potrzebnych we współczesnym, skomplikowanym świecie. Ostatnie 8 lat rządów PiS, to czas w którym ta podstawa była coraz bardziej teoretyczna, coraz bardziej ideologiczna, a coraz mniej rozbudzająca zainteresowanie edukacją wśród młodych ludzi - podkreślała posłanka Nowoczesnej.