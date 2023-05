Już jutro, w czwartek 4 maja, maturzyści przystąpią do pierwszego egzaminu dojrzałości w tym roku. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Arkusze egzaminacyjne z przykładowymi rozwiązaniami znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na RMF24.pl.

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i o 14.00.



4 maja (czwartek) rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.



5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.



8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej. 9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii. 10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.



15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki. 16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym. 17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.



22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych. Zobacz również: Last minute maturzysty. Antystresowy poradnik psychologa Egzaminy ustne i sesja dodatkowa Sesja ustnych egzaminów maturalnych rozpocznie się 10 maja, potrwa do 23 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.



Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 1 do 19 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-19 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 5-7 czerwca. Wyniki i sesja poprawkowa Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.



Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia: 21 sierpnia będą poprawkowe egzaminy ustne, 22 sierpnia poprawkowe egzaminy pisemne.



Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 8 września.



CKE 8 września ma opublikować wyniki tegorocznych matur, uwzgledniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową. Zobacz również: Matura 2023: Jakie przedmioty dodatkowe są najczęściej wybierane?

