​Za osiem tygodni, w pierwszy dzień nowego, 2023 roku, możemy się obudzić bez tarcz antyinflacyjnych. To oznaczałoby m.in., że litr paliwa, za który dziś płacimy 8 złotych, kosztować będzie 9, a w sklepie spożywczym nie będzie już ceny podpisanej "bez VAT", bo zastąpi ją ta przekreślona. Sytuacja finansowa państwa sprawia, że rząd ma się szybko zastanowić, czy nie skasować tarcz, które nam obniżają ceny, ale budżet traci przez to codziennie dziesiątków milionów złotych niezapłaconych podatków. Wśród rządzących już pojawiają się głosy, że tarcza jest nie do utrzymania, bo to zbytnia hojność wobec obywateli. Czy jednak w wyborczym roku, przy dotkliwej inflacji taki ruch rządzących jest w ogóle możliwy? O to w rozmowie 7 pytań o 7:07 w radiu RMF24 Michał Zieliński zapyta szefa Rządowego Centrum Analiz, profesora Norberta Maliszewskiego.

Norbert Maliszewski / Mateusz Marek / PAP W przyszłym roku nasze władze muszą się liczyć ze znacznie większymi wydatkami. Nie chodzi tu nawet o hojność władzy wobec samej siebie, objawiającą się np. zaplanowanym na przyszły rok zwiększeniem budżetów np. kancelarii premiera i prezydenta. Wyzwaniem są wydatki na zbrojenia, które mają kosztować ok. 100 mld złotych oraz - jak szacuje Ministerstwo Finansów - o prawie 70 mld większe w 2023 roku wydatki na obsługę długów, które, tak jak w przypadku kredytobiorców mieszkaniowych, mocno naszemu państwu podrożały za sprawą antyinflacyjnie wysokich stóp procentowych. Czy władza ma gdzie jeszcze poszukać oszczędności? Czy jednak musi pozbawić nas tarcz antyinflacyjnych? Czy problem rozwiązałoby odblokowanie pieniędzy z Unii? Czy dlatego rzecznik rządu w piątek mówił, że "niektórym osobom" w rządzącej ekipie brakuje całościowego oglądu, uwzględniającego sytuację "geopolityczną, ekonomiczną i finansową"? Nasz dziennikarz zapyta też swojego gościa o to, skąd mają się wziąć pieniądze na elektrownie atomowe i czy strategiczne analizy naszego rządu biorą pod uwagę ewentualne osłabienie amerykańskiego poparcia dla Ukrainy. Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy w poniedziałek o godz. 07:07 do radia RMF24. Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Opracowanie: Adam Zygiel