Bogdan Zalewski, prowadzący w środę od godz. 6:00 program w internetowym Radiu RMF24, zaprosił do rozmowy 7 pytań o 7:07 Marka Asta, posła Prawa i Sprawiedliwości. Wywiad z ważnym politykiem partii rządzącej rozpocznie się w Faktach RMF FM o godz. 7:00. Potem dyskusji na temat sporu o Trybunał Konstytucyjny będzie można posłuchać wyłącznie w naszej stacji w sieci.

Marek Ast / Rafał Guz / PAP

Marek Ast - niespełna sześćdziesięciopięcioletni polityk - może wpisać do swojego CV:

1. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. Nauczyciel - w Państwowym Domu Dziecka we Wschowie oraz we wschowskim Zespole Szkół Zawodowych;

3. Radca prawny;

4. Samorządowiec - burmistrz Szlichtyngowej, radny sejmiku lubuskiego;

5. Wojewoda lubuski;

6. Kariera partyjna - w Porozumieniu Centrum (ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego), z którego przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości;

7. Kariera parlamentarna - poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji; przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Bogdan Zalewski poruszy z gościem następujące tematy:

1. Jak długo będzie trwała blokada prac Trybunału Konstytucyjnego przez skłóconych sędziów? Oficjalnie to kłótnia o kadencję prezes Julii Przyłębskiej. Konflikt uniemożliwia zebranie się TK pełnym składzie (15 osób). Czy to zatem sprawa personalna? Czy też ma niejawne, polityczne dno?

2. Czy trafna jest teza o istocie sporu stawiana przez opozycję? Przeciwnicy Zjednoczonej Prawicy powtarzają, że Trybunał Konstytucyjny to arena walki między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. Poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha stawia sprawę jasno: Trybunał Konstytucyjny stał się pewnym polem negocjacji list wyborczych. Czy faktycznie chodzi o przeciąganie liny pomiędzy liderami Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski? Kto ostatecznie wygra w tej próbie sił?

3. Czy zakończy trybunalski pat projekt ustawy autorstwa PiS zmniejszający pełny skład sędziów z 11 do 9 osób? Opozycja wskazuje na znaczącą "dziewiątkę". Co to za "magiczna" cyfra? Właśnie tylu sędziów popiera Julię Przyłębską na stanowisku prezesa. Przypadek czy polityczna konieczność?

4. Dlaczego zatem ustawa nie trafiła pod obrady już na tym posiedzeniu Sejmu? Czy toczą się jakieś zakulisowe negocjacje?

5. Jaki jest niedeklarowany wprost cel zmiany zasad? Oficjalnie podawany brzmi: "ustawa uniemożliwi ewentualne celowe obstrukcje, które mogą być destrukcyjne zarówno z perspektywy samej instytucji, jak i całej Rzeczypospolitej". A konkretnie? O jaki polityczny sabotaż chodzi?

6. Czy w grę wchodzi wyłącznie ustawa sądowa czy także inne ważkie, a kontestowane kwestie? Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma otworzyć Polsce drogę do uzyskania unijnych miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, złożony w trybie kontroli prewencyjnej, Trybunał ma rozpatrzyć w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. A jeśli do tego czasu - co jest prawie pewne - Sejm nie zdąży uchwalić ustawy Prawa i Sprawiedliwości? Czy jest plan awaryjny, aby Komisja Europejska mogła przed jesiennymi wyborami w Polsce odblokować gigantyczne sumy?

7. Jakie znaczenie w sporze rządzących z Brukselą ma utwardzenie antyunijnego stanowiska partii Zbigniewa Ziobry? Zmiana nazwy z Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę nie wygląda tylko na zastąpienie jednego szyldu drugim. Czy antybrukselska "suwerenność" rzeczonych polityków będzie coraz bardziej ciążyła rządowej koalicji? Czy też to celowa gra na przyciągnięcie wrogiego Brukseli elektoratu Konfederacji?

Odpowiedzi na te pytania padną w środowy poranek w obu naszych stacjach: RMF FM i RMF24.pl. Link do radia internetowego łatwo znaleźć na stronie RMF24.pl. Polecamy wygodną aplikację RMF ON.