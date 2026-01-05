Od nowego roku wzrosła opłata za abonament RTV. Za radio trzeba będzie teraz zapłacić 9,50 zł miesięcznie - dotąd opłata wynosiła 8,70 złotych - zaś opłata za telewizję wzrosła o 3,20 złotych względem ubiegłego roku i obecnie wynosi 30,50 zł. Po spełnieniu określonych warunków można jednak uzyskać zniżkę.

Pilot do telewizora (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

O obowiązku wnoszenia opłat za abonament RTV przypomina Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Podkreśla także, że należy zarejestrować odbiorniki radiowe i telewizyjne, z których korzystamy. Firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik. Osoby fizyczne obowiązuje zaś jedna opłata - niezależnie od liczby używanych odbiorników.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjne można dokonać w placówkach pocztowych, a także na stronie internetowej Poczty Polskiej w terminie 14 dni od jego zakupu. Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia jednak z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej. Mówi o tym zapis w ustawie o opłatach abonamentowych.

Rozporządzenie KRRiT. Oto nowe stawki za abonament

Zgodnie z treścią rozporządzenia KRRiT z 27 czerwca 2025 roku wysokość opłat abonamentowych w 2026 roku wynosi 9,50 zł za miesiąc przy korzystaniu z odbiornika radiofonicznego i 30,50 zł w skali miesiąca za używanie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego. Można też skorzystać ze zniżki, która sięga nawet 10 procent. W tym celu należy opłacić abonament RTV za cały rok z góry. Po obniżce opłata za cały 2026 r. wyniesie łącznie 329,40 zł.

To nie jedyna szansa na tańszą opłatę.

W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące - 4 proc., za sześć miesięcy - 5 procent. Abonament należy opłacić do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Komu przysługuje zwolnienie z opłat za abonament?

Z abonamentu można też zostać zwolnionym. Należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Uprawnieni do takiego rozwiązania są zwolnienia z opłaty abonamentowej są m.in. osoby mające I grupę inwalidzką. Dotyczy to także osób całkowicie niezdolnych do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezrobotnych, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury (jej wysokość nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

O zwolnienie z opłaty za abonament mogą się ubiegać także inwalidzi wojenni/wojskowi i ofiary represji wojennych/powojennych. Bez konieczności dopełnienia wspomnianych formalności, z opłaty zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.