Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut Mostowy nie ma wątpliwości co do kandydatury profesora Adama Glapińskiego na kolejną kadencję Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W internetowym radiu RMF24 na pytanie czy zagłosuje za Glapińskim odpowiadał "oczywiście". Wskazywał też, że mimo różnic zdań, w obozie Zjednoczonej Prawicy panuje przekonanie, że trzeba się trzymać razem.

Andrzej Gut-Mostowy / Radek Piertuszka / PAP

W porannej rozmowie "7 pytań o 7:07" na antenie internetowego radia RMF24 wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut Mostowy potwierdził, że był obecny wczoraj na posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS przy Nowogrodzkiej.



Wieczorem pojawił się tam też prezes NBP Adam Glapiński. Dziś Sejm ma decydować o wyborze Glapińskiego na drugą kadencję.

Na posiedzeniu klubu PiS prezes NBP Adam Glapiński mówił, jak wygląda sytuacja gospodarcza w kraju. Był gotów odpowiadać na pytania, ale tych pytań nie było wiele - mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki po zakończonym wieczornym posiedzeniu Zjednoczonej Prawicy na Nowogrodzkiej. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała z kolei, że jest przekonana, że uda się powołać Glapińskiego na drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim.

W internetowym radiu RMF24 Andrzej Gut Mostowy mówił - Oczywiście była dłuższa rozmowa, nawet pewnego rodzaju expose pana prezesa Glapińskiego. Jako ekonomista, nie zważając na inne okoliczności uważam, że te wszystkie nasze decyzje jeżeli chodzi o politykę fiskalną, politykę pieniężną, makroekonomiczną także zbyt późne podnoszenie stóp procentowych, analizując inne inne rynki europejskie uważam, że polska polityka jest tutaj bardzo dobrze prowadzona - deklarował Gut Mostowy



Na pytanie dziennikarza RMF FM Tomasza Weryńskiego czy w takim razie zagłosuje za Glapińskim odpowiadał - Tak. Zagłosuję oczywiście za panem Adamem.

Wiceminister sportu i turystyki zaprzeczył też aby kwestia przedterminowych wyborów była w ogóle brana pod uwagę. W ogóle takiej dyskusji nie było. W Zjednoczonej Prawicy pomimo czasami pewnej różnicy zdań panuje zgoda, że na tę chwilę musimy zgodnie prowadzić dalej Polskę poprzez te wszystkie niebezpieczeństwa. I nikt rozsądny nie mówi o przedterminowych wyborach - mówił stanowczo Andrzej Gut Mostowy. Zapytany czy Zbigniew Ziobro może spać spokojnie odpowiadał: Myślę że tak.



Polityk był też pytany w RMF24 o kwestie którymi zarządza podległy mu resort czyli bon turystyczny. Przekonywał, że wciąż w ramach tego wsparcia zostało sporo pieniędzy do przekazania polski rodzinom:

Jeszcze dosyć dużą część polskiego bonu turystycznego mamy do wykorzystania. Przypomnę z całej puli czterech miliardów złotych wykorzystane jest dopiero prawie dwa i pół miliarda czyli jeszcze ponad półtora miliarda jest do wykorzystania w polskiej branży turystycznej. Bon możemy aktywować do 30 września tego roku. Dlatego apel, także za pośrednictwem RMF FM aby jak najszybciej aktywować polski bon turystyczny i wykorzystać go w branży turystycznej.



