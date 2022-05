"Sądzę, że Adam Glapiński będzie prezesem NBP, ale na pewno nie głosami Porozumienia" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jarosław Gowin. "Nie mamy wątpliwości, że nie sprawdził się latem ubiegłego roku, gdy trzeba było rozpocząć powolne, ostrożne podnoszenie stóp" - tłumaczył prezes Porozumienia. "Źle się stało, że pan prezes wysunął tę kandydaturę i że PiS ją forsuje" - dodał były wicepremier.

Jarosław Kaczyński ma świadomość, że kryzys gospodarczy będzie jesienią 2023 r. znacznie głębszy niż obecnie, więc wyobrażam sobie, że może dążyć do wcześniejszych wyborów - przyznał Jarosław Gowin. Jak zaznaczył w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, problemem dla PiS-u jest pytanie, jaką drogą do tego doprowadzić. Są trzy konstytucyjne możliwości i wydaje się, że żadna z nich nie jest w tej chwili możliwa dla PiS-u albo pożądana - zauważył były wicepremier. Budżet jest już bowiem uchwalony, a "podanie rządu do dymisji byłoby kompletną nieodpowiedzialnością w warunkach wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą". Samorozwiązanie Sejmu wymagałoby poparcia PO - a PO ustami Tuska zapowiedziała, że w czasach wojny byłoby to nieodpowiedzialnością - uzasadniał Gowin.

Perspektywa wyrzucenia Solidarnej Polski z koalicji rządowej i rządu mniejszościowego to też nie jest coś, co Zbigniewowi Ziobrze by się uśmiechało. W ten sposób traciłby poparcie wśród najtwardszej części elektoratu PiS-u - oceniał były wicepremier.

Sądzę, że po dzisiejszym posiedzeniu klubu (PiS - przyp. red.) okaże się, że jakiś kompromis (ws. Izby Dyscyplinarnej - przyp. red.) został wypracowany. Będziemy mieć likwidację Izby Dyscyplinarnej - stwierdził Gowin. Pytanie, jakie zmiany Solidarna Polska wynegocjuje w projekcie prezydenckim - z samym prezydentem i PiS-em. Jeżeli to nie będą zmiany dewastujące, to gotów jestem rozważyć poparcie tego projektu - zadeklarował.

