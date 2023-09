​W sobotę, po wakacyjnej przerwie, wracamy z cotygodniową rozmową z cyklu "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM". Naszym pierwszym rozmówcą będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, którego zapytamy m.in. o dymisję wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka i śledztwo CBA dotyczące domniemanych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dla obcokrajowców. Czy to możliwe, jak twierdzi opozycja, by polscy urzędnicy za łapówki wydali 350 tys. takich wiz?

Zbigniew Rau / Marian Zubrzycki / PAP

Z szefem polskiej dyplomacji porozmawiamy też o tym, czy polskie placówki konsularne są przygotowane do październikowych wyborów parlamentarnych. Czy powstaną, zapowiadane przez MSZ, dodatkowe obwody do głosowania za granicą? Czy Zbigniew Rau może zapewnić, że żaden głos oddany przez Polaków w innych krajach nie trafi do kosza? Takie obawy wyrażają od miesięcy działacze polonijni i Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o ograniczony czas - 24 godziny - jaki komisje wyborcze za granicą mają na zliczenie głosów, zarówno tych oddanych w wyborach parlamentarnych, jak i referendum.

Ministra spraw zagranicznych zapytamy ponadto, jak polski rząd zamierza rozwiązać problem wygasającego 15 września embargo na żywność z Ukrainy.

Na sobotnią rozmowę z cyklu "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM" zapraszamy jak zwykle tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl. i do naszych mediów społecznościowych!