Co najmniej 296 osób zginęło, a ponad 150 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które w piątek późnym wieczorem nawiedziło Maroko. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w okolicach Marrakeszu w prowincji Al-Haouz na głębokości 18,5 km.

/ Grafika RMF FM

Krajowe Centrum Badań Naukowych i Technicznych (CNRST) z siedzibą w Rabacie podało, że trzęsienie ziemi uderzyło o godz. 23.11 lokalnego czasu i miało 7 stopni w skali Richtera. 19 minut później nastąpiły wstrząsy wtórne o sile 4,9 stopni w skali Richtera.

Według lokalnych władz trzęsienie ziemi zabiło co najmniej 296 osób. Mowa jest też o 153 rannych. Liczby te mogą wzrosnąć, ponieważ większość ofiar miała zginąć w trudno dostępnych obszarach górskich. Ratownicy wciąż do nich docierają.

Nasi sąsiedzi są pod gruzami, ludzie ciężko pracują, żeby ich uratować - powiedział Montasir Itri, mieszkaniec górskiej wioski Asni.

/ USGS / PAP/EPA

Mieszkańcy Marrakeszu, położonego blisko epicentrum trzęsienia ziemi relacjonowali, że na starym mieście, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zawaliły się niektóre budynki - donosi Reuters.

Lokalna telewizja pokazała zdjęcie minaretu, który przewrócił się na zaparkowane w pobliżu samochody, doszczętnie je niszcząc.

W mieście miała zginąć 5-osobowa rodzina.

Ziemia trzęsła się przez około 20 sekund. Drzwi same się otwierały i zamykały, gdy zbiegałem na dół z drugiego piętra - mówił jeden ze świadków kataklizmu.

Według marokańskich mediów jest to najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło to państwo.

W trzęsieniu ziemi w 2004 roku zginęło ponad 600 ludzi.