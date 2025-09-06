"Karol Nawrocki otworzył swą wizytą w USA drzwi i teraz rolą rządu jest to wykorzystać" – mówił Gość Krzyszofa Ziemca w RMF FM Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. „Gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, to tej wizyty w Stanach Zjednoczonych by nie było” – dodał.

Szefernaker: Prezydent otworzył w USA drzwi. Rolą rządu jest to wykorzystać Mikołaj Poruszek / RMF FM

To miesiąc dotrzymanego słowa. To zapowiedź kadencji dotrzymanego słowa - ocenił pierwsze 30 dni rządów Karola Nawrockiego szef jego gabinetu.

Pytany o tarcia między Karolem Nawrockim a rządem, odpowiedział, że w Platformie Obywatelskiej trwa wyścig o to, kto zastąpi Donalda Tuska. Sikorski wystartował bardzo mocno - Szefernaker wskazał na najbardziej newralgiczny odcinek współpracy.

Zaraz jednak dodał: BBN i MON nie rywalizują. Można się nie zgadzać, w wielu kwestiach z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem się nie zgadzamy, ale dobra Polski współpracujemy - mówił Szefernaker.

Paweł Szefernaker zapytany przez Krzysztofa Ziemca o zapowiedź zmiany konstytucji złożoną przez Karola Nawrockiego, odpowiedział: Przy Kancelarii Prezydenta działają różne zespoły ekspertów, doradców i myślę, że w najbliższych tygodniach zaczną te zespoły działać. Zostaną powołane jeden po drugim i wśród nich także zespół [dot. Rady Konstytucyjnej - przyp. red.].

