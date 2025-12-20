"Najważniejsze jest to, żeby w tego typu rozmowach - między prezydentami dwóch państw, państw dla siebie ważnych - była rozmowa twarda, ważna, z priorytetami dotyczącymi naszego regionu" – mówił o spotkaniu Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. "Czekamy na realizację ustaleń tej wizyty" - dodał.

Pierwszy raz w historii dwóch prezydentów spotkało się w towarzystwie prezesów Instytutu Pamięci Narodowej, polskiego i ukraińskiego. Tego do tej pory nie było. Pierwszy raz prezydent Ukrainy tak mocno podczas konferencji prasowej wskazał na to, że jest polityczna zgoda na to, aby realizować wnioski złożone przez IPN. Prezydent Karol Nawrocki jasno wskazał, że 26 wniosków IPN zostało złożonych, czeka na rozpatrzenie i zgodnie z tą rozmową, którą panowie wczoraj odbyli, my czekamy teraz na realizację ustaleń tej wizyty - mówił Szefernaker odnoście tego, co udało się osiągnąć w trakcie rozmowy.

