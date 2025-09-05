Czy przy tak dużej polaryzacji sceny politycznej jest szansa na zmianę konstytucji z 1997 roku? Czy będą kolejne weta prezydenta? Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie Paweł Szefernaker.

Wideo youtube

Jak Paweł Szefernaker ocenia udział premiera Tuska w szczycie "koalicji chętnych"? Kiedy zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Czy prezydentowi Nawrockiemu byłby bliski rząd PiS-u z Konfederacją?

Czy jest szansa na porozumienie z MSZ ws. nominacji ambasadorskich? Jakie będą kolejne inicjatywy ustawodawcze prezydenta Nawrockiego?

Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

