Straż graniczna ujęła ośmiu migrantów podczas nielegalnego przekraczania granicy na Bugu w woj lubelskim. To Afgańczycy, którzy przeprawili się do Polski pontonem. Wszyscy opuścili już nasz kraj.

SG ujęła ośmiu migrantów podczas nielegalnego przekraczania granicy na Bugu (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojtek Jargiło / PAP

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mjr Dariusz Sienicki poinformował w czwartek, że grupę, która przemieszczała się od rzeki Bug, zaobserwowano dzięki urządzeniom bariery elektronicznej. Na miejsce zostali wysłani strażnicy graniczni z placówki w Bohukałach i żołnierze WOT, którzy odnaleźli ośmiu migrantów.

Migranci, którzy przekroczyli nielegalnie polsko-białoruską granicę, zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych straży granicznej, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy, przekazano żywność i wodę. Według funkcjonariuszy, obywatele Afganistanu byli w dobrej kondycji fizycznej i nie zgłaszali potrzeby udzielenia im pomocy lekarskiej.

Migranci przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP i zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się do Niemiec - poinformował mjr Sienicki. Dodał, że mężczyźni zrealizowali postanowienia opuszczenia terytorium Polski.

Praca nadbużańskich pograniczników

Od początku roku funkcjonariusze NOSG nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski grupie ponad 1300 osób i zatrzymali ponad 100 osób, które próbowały odwieźć nielegalnych migrantów od granicy państwowej w głąb kraju.

Od 20 lipca na granicy z Białorusią w woj. lubelskim funkcjonuje ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna. Na całej długości - wzdłuż granicznej rzeki Bug - rozlokowanych jest 1 tys. 848 słupów wyposażonych w ponad 5 tys. kamer dzienno-nocnych i kamer termowizyjnych.

W Komendzie NOSG w Chełmie jest Centrum Nadzoru. W placówkach SG usytuowane są lokalne stanowiska końcowe. System kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych umożliwia wykrycie nielegalnego przekraczania granicy na Bugu, a sygnał odbierany przez służby umożliwia skierowanie patrolu w konkretne miejsce i ujęcie migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Koszt budowy bariery elektronicznej to 279 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z unijnego funduszu - Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej - w ramach funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027.