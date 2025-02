"Zgodnie z paktem senackim to miejsce było miejscem PO" – tłumaczyła w RMF FM Monika Piątkowska, kandydatka KO w wyborach uzupełniających do Senatu z Krakowa, która była Gościem Krzysztofa Ziemca. Polityk odpowiadała na zarzuty o brak współpracy w koalicji rządzącej, informując, że apelowała do Szymona Hołowni o poparcie swojej kandydatury. Prezes Izby Zbożowo-Paszowej tłumaczyła, że Polska nie potrzebuje ukraińskiej pszenicy, ale warto otworzyć się na import soi od naszego wschodniego sąsiada.

Monika Piątkowska / Piotr Szydłowski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piątkowska: Apelowałam do Szymona Hołowni o poparcie Współpraca prezydenta Dudy z rządem "fundamentalna" Cieszy mnie, że są i będą rozmowy - powiedziała Monika Piątkowska, komentując planowane spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Kandydatka na senatora uważa, że kwestia współpracy prezydenta Dudy z polskim rządem jest "fundamentalna", a obecny czas jest niebezpieczny dla naszej części Europy. Interes Polski jest dla nas najważniejszy - podkreśliła Piątkowska, dodając, że wysyłanie polskich wojsk na Ukrainę nie wydaje się konieczne. "Apelowałam do Szymona Hołowni. Trzeba być odpowiedzialnym politykiem" Do wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu małopolskim zostały trzy tygodnie. Czy Monika Piątkowska, starająca się o mandat senatora z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a także dawna pełnomocnik ds. rozwoju struktur Polski 2050, będzie zabiegać o poparcie swojej dawnej partii? Do ostatniego dnia będę zabiegała o każdy głos krakowianek i krakowian - powiedziała rozmówczyni Krzysztofa Ziemca. Pakt senacki obowiązuje - wskazała polityk, odpowiadając na zarzuty, formowane m.in. przez Rafała Komarewicza z Polski 2050, że Koalicja Obywatelska, bez konsultacji z partnerami, wystawiła Piątkowską jako kandydatkę. Zgodnie z tym paktem senackim to miejsce było miejscem Platformy Obywatelskiej - powiedziała. Partia Szymona Hołowni, a właściwie Szymon Hołownia, jest jedynym ugrupowaniem będącym w rządzie, który nie poparł tej kandydatury. Apelowałam do Szymona. (...) Trzeba być dojrzałym i odpowiedzialnym politykiem. Mieszkańców Krakowa mniej interesuje, czy Szymon lubi Monikę, ale jednak Polska 2050, Szymon Hołownia jako marszałek, jest członkiem ugrupowania dzisiaj rządzącego, ja jestem jedyną kandydatką strony rządzącej, w związku z powyższym odpowiedzialność wskazywałaby, żeby tę kandydatkę poprzeć - stwierdziła Piątkowska. Gość Krzysztofa Ziemca uważa, że problemy z akceptacją dotyczą jej samej, a nie jej, jako polityka PO. Metro w Krakowie Monika Piątkowska została także zapytana o swoje poparcie dla budowy metra w Krakowie. Polityk Platformy opiera się w tym względzie na głosie zabranym przez mieszkańców w referendum 2014 r. Krakowianie dali inwestycji zielone światło, a Piątkowska zapowiedziała, że zamierza wspierać w budowie władze regionalne i namawiać do pomocy finansowej władze centralne. Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy... Wideo youtube Zobacz również: ​Prof. Stempin: Papież Franciszek, jeżeli nie znajdzie się pod ścianą, nie ustąpi

