Czym różni się projekt MSWiA w sprawie zmian w przyznawaniu obywatelstwa od projektu prezydenta Karola Nawrockiego? Dlaczego zmiany są konieczne? Czy czas potrzebny do przyznania polskiego obywatelstwa będzie wydłużony - tak jak chce prezydent - do 10 lat? Na te i inne pytania odpowie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, który będzie w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Wideo youtube

Czy będą zmiany w przyznawaniu obywatelstwa repatriantom? Ile razy będzie można podchodzić do testu obywatelskiego? Czy będzie sprawdzana znajomość języka polskiego?

Prezydent Karol Nawrocki pod koniec września podpisał ustawę pomocową dla Ukraińców, ale zapowiedział, że kolejnej już nie podpisze. Czy MSWiA bierze pod uwagę to, że kolejna nowelizacja ustawy, która będzie przedłużała legalność pobytu Ukraińców po 4 marca 2026 roku, nie spotka się z aprobatą prezydenta?

Macieja Duszczyka zapytamy także o sytuację na polskich granicach i o to, którędy w tej chwili biegnie główny szlak migracyjny.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę o godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .