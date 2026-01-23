Co dalej z Radą Pokoju Donalda Trumpa? Ile czasu zyskaliśmy na decyzję? Czy UE wierzy w zapewnienia amerykańskiego prezydenta? Czy obowiązuje jeszcze prawo międzynarodowe? Kto dziś stoi na jego straży? Co dalej z umową z krajami Mercosuru? Między innymi na te pytania odpowie Joachim Brudziński, wiceprezes i europoseł PiS, który będzie Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zapraszamy!

Joachim Brudziński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Z Joachimem Brudzińskim poruszymy też temat spotkania szefa MSZ Radosława Sikorskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy to już koniec impasu w sprawie nominacji ambasadorskich? Czy rząd powinien zrezygnować z nominacji dla Bogdana Klicha?

Czy w Prawie i Sprawiedliwości trwa poszukiwanie kandydata na premiera? Kiedy poznamy nazwisko kandydata? Czy Andrzej Duda byłby dobry na to stanowisko? To kolejne pytania, które usłyszy nasz gość.

Porozmawiamy też o chaosie w Polsce 2050. Czy wiadomo właściwie, o co toczy się spór? Czy politycy tej partii nie pogubili się w sytuacji?

