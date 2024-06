"Nie potrafimy grać - jak Holandia - futbolu totalnego przez 90 minut, ale potrafimy robić zrywy. A piłka jest nieobliczalna, faworyci czasem nie wygrywają" - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Cezary Kucharski, były reprezentant Polski. W finale jego zdaniem zagrają Francuzi z Anglikami.

Z naszym gościem rozmawiamy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej i szansach naszej reprezentacji.

Cezarego Kucharskiego, byłego menedżera Roberta Lewandowskiego, pytamy o kontuzję jego byłego podopiecznego, a korzystając z jego doświadczeń w drużynie narodowej dopytamy o możliwe nastroje wśród polskich piłkarzy.

W programie także pytania o spór prawny i sądowy pomiędzy Kucharskim i Lewandowskim.

