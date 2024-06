Wcześniej informowano o incydencie. Mówiono, że na dachu Sejmu zauważono tajemniczą postać. Sam poseł postanowił rozwikłać zagadkę. Na platformie X zaprzeczył, jakoby powędrował aż na dach sejmowy a przyznał się jedynie do spaceru na górze hotelu dla parlamentarzystów.

Później zamieścił jeszcze zdjęcie tegoż dachu hotelowego z podpisem. Ironicznie - bo poseł Matecki zabłysnął jako prawdziwy szermierz słowa - polityk rzucił w kierunku wszystkich, którzy oskarżyli go o bieganie nad wysoką izbą - To jest "dach Sejmu", napisał.

O ile zdjęcie dachu hotelowego jest mało interesujące, o tyle wypowiedzi Mateckiego, zapytanego o incydent - już tak. Ścigany po sejmowych korytarzach poseł wołał w kierunku dziennikarzy tak:

"Z góry lepiej widać stan łamania praworządności w Polsce". Na pytanie, czy był trzeźwy podejmując próbę wspinaczki, odpowiadał - "oczywiście". Na pytanie, czy może to potwierdzić ktokolwiek, choćby Straż Marszałkowska - odpowiedział, że żadnych strażników nie widział, co akurat jest prawdopodobne, bo mało który odpowiedzialny człowiek wspina się o poranku na dach. Zrobiłem sobie zdjęcie i wróciłem do pokoju - tłumaczył zdumionym dziennikarzom Matecki.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział wcześniej w piątek, że w nocy doszło do incydentu - ktoś przebywał na dachu budynku sejmowego, gdzie "nie powinien się znajdować, bo raczej o godz. 3 lub 4 nikt na dachu się znajdować nie powinien".

Szymon Hołownia kłamie - zripostował Matecki bez mrugnięcia powieką. I dodał - Byłem o 6, 5 rano, zrobić sobie zdjęcie, żeby widok był ładny.

Dziennikarz RMF FM Jakub Rybski poprosił posła o pokazanie zdjęcia, które Matecki miał wykonać na dachu. Było to klasyczne selfie - był pan Matecki, był wschód słońca i była panorama budzącej się ze snu Warszawy - obrazowo opisał fotografię nasz reporter.

Przez cały czas, gdy poseł Suwerennej Polski odpowiadał na pytania uśmiechał się, jakby właśnie stał się autorem najlepszego dowcipu w historii Sejmu. Wreszcie jedna z dziennikarek, w akcie desperacji zapytała: Widział pan kiedyś jakiegokolwiek posła, który wchodzi na dach sejmowy?

Dariusz Matecki odparł bez zastanowienia: Jestem wyjątkowy.

Taka jest wersja posła Mateckiego w sprawie incydentu. Marszałek poinformował, że czeka na raport Straży Marszałkowskiej. Co ustali dochodzenie? Na pewno was poinformujemy.