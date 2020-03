"Apeluję i powtarzam apele – kochani Polacy, zostańcie w domu, to nie jest czas na turystykę, na odwiedziny, to czas na spędzanie go z najbliższymi, w domu" - mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Drugi gość, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski podkreślał natomiast, że zamknięcie 13 marca TPN przyniosło efekty. "Wiem, że to była drastyczna decyzja, sporo hejtu na nas spłynęło, ale dzisiaj widać, że to była decyzja właściwa" - mówił Ziobrowski.

będą burmistrz Helu Mirosław Wądołowski i dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski / Adam Warżawa/Darek Delmanowicz / PAP

Burmistrz Helu: Będą policyjne kontrole przy wjeździe na Hel. Dyrektor TPN: Zamknięcie TPN było właściwą decyzją Jakub Rutka /RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Burmistrz Helu: Będą policyjne kontrole przy wjeździe na Hel. Dyrektor TPN: Zamknięcie TPN było właściwą decyzją

Dzisiaj na Półwysep Helski nie przyjeżdżajcie, przyjedźcie do nas, jak się to wszystko zakończy - mówił burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Dodał, że policja podejmie działania, patrole służb drogowych będą zwracały uwagę kierowcom na niestosowne zachowanie. Równocześnie przyznał, że prawnie jest możliwe wynajęcie pokoju na Helu, ponieważ przepisy są niejednoznaczne. Nie ma zakazu przemieszczania się, skąd dokąd, nie ma zakazu wynajmu. Ci, którzy chcą wynająć, to nie są mieszkańcy Półwyspu Helskiego - przekonywał Wądłowski.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski apelował do tych wszystkich, którzy często w weekendy przyjeżdżają w Tatry, by zrezygnowali z tego pomysłu. Jak mówił gość Krzysztofa Ziemca, niektóre osoby chcą wykorzystać sytuację, że góry są teraz puste i chcą "robić małe imprezy zimowe". To naraża nasze służby - mówił Ziobrowski.

Burmistrz Helu: Zaprośmy lekarzy, pielęgniarki i personel szpitali na tygodniowy turnus. To nasi cisi bohaterowie!

Za chwilę epidemia się skończy, a ci cisi bohaterowie, czyli lekarze, pielęgniarki, cały personel szpitali... Pomóżmy im - zaapelował Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Mirosław Wądołowski. Burmistrz Helu zainicjował akcję "Cisi Bohaterowie 2020". Wystosowałem apel. (...) Jest on skierowany do naszych hotelarzy, restauratorów, do wszystkich, którzy prowadzą działalność w związku z turystyką. (...) Wyjdźmy z inicjatywą, zaprośmy ich (pracowników służby zdrowia - red.) na tygodniowy turnus gratis w Helu, na całym półwyspie. Może inne samorządy też to podchwycą i z taką inicjatywą wyjdą -mówił. To oni będą potrzebowali naszej reakcji i najbardziej tego wypoczynku - przekonywał gość RMF FM.