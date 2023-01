"My wszystkie poprawki dotyczące nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w Senacie przywrócimy. Dajmy szansę PiS przyjąć nasze poprawki. Zobaczymy prawdziwą intencję Morawieckiego i tej ekipy, nie tylko Ziobry. Wiemy, że intencją Ziobry jest zablokować te pieniądze (z KPO – przyp. red.)" – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Stanisław Gawłowski, senator niezrzeszony. "Teraz będzie prawdziwy sprawdzian Morawieckiego. Jeżeli po raz drugi odrzuci nasze poprawki, a ustawa i tak przejdzie, po raz kolejny się okaże, że ona nie wypełnia oczekiwań Komisji Europejskiej. Nikt nie ma wątpliwości w tej sprawie" – dodał polityk.

Po raz kolejny damy wam szansę, naprawimy tę ustawę. Jeżeli przepchniecie ją w takim kształcie, w jakim ona jest dzisiaj, to te pieniądze nie zostaną odblokowane - tak w Rozmowie w południe w RMF FM senator Stanisław Gawłowski zwrócił się do obozu rządzącego po głosowaniu w Sejmie sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Izba niższa przyjęła przepisy - 203 posłów było za, 52 przeciw, a 189 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu.

Przyspieszycie w Senacie prace nad tą ustawą? - dopytywał swojego gościa senatora Roch Kowalski.

Prawdopodobnie będzie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu. Damy szansę Polakom, żeby zobaczyli, jak wielką hipokryzję uprawia PiS i rząd - odpowiedział Gawłowski.