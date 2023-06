Demokracja w Polsce nie umrze. Nie będzie ciszy. Będziemy głośno krzyczeć - mówił podczas przemówienia na Placu Zamkowym lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Ulicami Warszawy przeszedł organizowany przez Platformę Obywatelską marsz, który ma być protestem przeciw obecnym rządom.

Tak długo jak mamy Polskę w sercach, tak długo nikt i nic jej nie zagrozi - mówił na placu Zamkowym Tusk. Podkreślał, że "Polska w sercu" to nie jest abstrakcyjny termin. Polska to jest wolność, Polska to jest solidarność, Polska to jest miłość do tej ziemi i do swoich rodaków, do swojej historii. Nie ma Polski bez miłości, solidarności i wolności - dodał.



Lider Platformy nawiązywał też do szacunków organizatorów dotyczących frekwencji na marszu, których miało być 500 tysięcy. Dlaczego dzisiaj pół miliona Polaków wyszło na ulicę? Bo czujemy, że od lat Polską rządzą ludzie, którzy nie potrafią kochać, którzy zakłamali słowo solidarność i którzy odbierają nam każdego dnia, kawałek po kawałku, wolność - stwierdził.



Jesteśmy dzisiaj tu po to, żeby pokazać, że skoro pół miliona ludzi potrafiło wyjść na ulice i powiedzieć: "jesteśmy razem", nic nas nie podzieli, nikt nas nie zniszczy, bo mamy Polskę w naszych sercach, bo wierzymy, że szczęśliwej Polski właśnie nadchodzi czas. Ja głęboko w to wierzę, tak jak wierzę w to, że ten ogrom ludzi, to morze głów, to morze biało-czerwonych sztandarów jest dzisiaj w Warszawie, ponieważ uwierzyliście w zwycięstwo - przekonywał Tusk.



Polityk PO przywołał też hasło: "Demokracja umiera w ciszy". Od dziś nie będzie już ciszy. Wy dzisiaj podnieśliście głos w imieniu 38 milionów Polek i Polaków, podnieśliście głos za demokracją, żeby nie umarła, mimo codziennych zamachów PiS-u, Kaczyńskiego, tej władzy, na jej fundamenty. Nie, demokracja w Polsce nie umrze. Nie będzie ciszy. Będziemy głośno krzyczeć - mówił lider Platformy.



Lider PO: Rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami

Podczas przemówienia na Placu Zamkowym Donald Tusk podkreślał, że dziś widać "pół miliona ludzi na ulicach Warszawy, którzy są zjednoczeni" i którzy chcą Polski praworządnej, bezpiecznej, uczciwej, czystej i zielonej, samorządowej i europejskiej.



Mówił, że Polacy nie musieli się dotąd wstydzić, ale dziś "niestety muszą wstydzić się władzy". Przekonywał, że "nikt w Polsce nie może dziś udawać, że czuje się bezpieczny w kraju, gdzie spada rosyjska rakieta, a oni - ta władza - zamiast ich szukać, zamiast poinformować ludzi, milczeli przez miesiące, a potem kłamali przez miesiące, że nic nie wiedzieli i zwalali winę na ludzi w mundurach, na polskich generałów".



Tusk podkreślił, że obecnie nie da się już wmówić Polakom, że nic się nie dzieje. Dzieje się zło - mówił.



Chcę wam też powiedzieć: macie mocne hasła, których nie będę cytował; wiecie, zaproponowałem, że skoro jesteśmy tacy silni, to nie musimy przeklinać. Jak widać, poczucie humoru też będzie naszym orędziem. Poczucie humoru też jest naszym orędziem, bo właściwie nasze życie w Polsce od tych ośmiu lat jest też takie smutne - wiecie dlaczego? Bo rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami, którzy nienawidzą kobiet, nienawidzą dzieci, nie potrafią się śmiać z niczego, z siebie to już w ogóle - powiedział lider PO.