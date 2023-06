"Marsz duży, ale przekaz stary - zero programu, zero idei" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, komentując zorganizowany przez Platformę Obywatelską Marsz 4 czerwca, który odbył się w Warszawie. "W 2015 roku szliśmy do władzy, ale po coś. Po co idzie dzisiaj opozycja?" - pytał.