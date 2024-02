​Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie Robert Pszczel, dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Porozmawiamy między innymi o wczorajszej wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który nie wykluczył w przyszłości wysłania zachodnich wojsk lądowych do Ukrainy.

Robert Pszczel / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Wielu komentatorów wskazuje, że to radykalna zmiana postawy Paryża wobec rosyjskiej agresji. A co o tych słowach sądzi nasz gość? Co francuski przywódca chciał przekazać w ten sposób Władimirowi Putinowi?

Z naszym gościem omówimy też sytuację na froncie po dwóch latach wojny w Ukrainie; zapytamy też o to, na ile realna jest groźba ataku Rosji na państwa NATO.

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Piotr Salak, zapraszamy jak zwykle tuż po godz. 12:00 do internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON oraz na stronę RMF24.pl!

